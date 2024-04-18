Sergio George: los secretos tras su revolucionario álbum "Ataca Sergio, Urban Salsa Sessions"

Video Sergio George nos da detalles de su revolucionario álbum "Ataca Sergio, Urban Salsa Sessions"

Sergio George, el maestro de la producción musical en el género tropical latino, habló con Uforia Music sobre su esperado álbum. Este proyecto, lanzado bajo su sello Maestro Sergio George, The Sergio George Company, en asociación con Sony Music Latino, promete revolucionar la escena musical latina con una innovadora fusión entre la salsa y los ritmos urbanos.

El primer adelanto de este audaz álbum fue el sencillo "La Puerta", una colaboración con la estrella de la música urbana puertorriqueña Jay Wheeler.

PUBLICIDAD