Descargar App
Música

Sergio George: los secretos tras su revolucionario álbum "Ataca Sergio, Urban Salsa Sessions"

El icónico productor musical Sergio George, reconocido por su trabajo con leyendas de la salsa, nos da detalles de su nuevo álbum "ATACA SERGIO, URBAN SALSA SESSIONS", en el que fusiona la salsa con ritmos urbanos.

Por:
Univision
Video Sergio George nos da detalles de su revolucionario álbum "Ataca Sergio, Urban Salsa Sessions"

Sergio George, el maestro de la producción musical en el género tropical latino, habló con Uforia Music sobre su esperado álbum. Este proyecto, lanzado bajo su sello Maestro Sergio George, The Sergio George Company, en asociación con Sony Music Latino, promete revolucionar la escena musical latina con una innovadora fusión entre la salsa y los ritmos urbanos.

Más sobre Música

Yami Safdie: De cantar en su cuarto a llenar festivales | GRL PWR
3:38

Yami Safdie: De cantar en su cuarto a llenar festivales | GRL PWR

Música
Fuerza Regida: La presión del éxito, "111XPANTIA" y el amor por sus fans | Artist Of The Month
3:50

Fuerza Regida: La presión del éxito, "111XPANTIA" y el amor por sus fans | Artist Of The Month

Música
Venesti: música, salud mental y su camino al éxito con merengue urbano | Uforia Hype
4:08

Venesti: música, salud mental y su camino al éxito con merengue urbano | Uforia Hype

Música
Camila responde TODO: caídas, colaboraciones inesperadas y más
3:30

Camila responde TODO: caídas, colaboraciones inesperadas y más

Música
Duki: su crecimiento como artista, el exceso de presión y el próximo world tour | Uforia Hype
4:37

Duki: su crecimiento como artista, el exceso de presión y el próximo world tour | Uforia Hype

Música
The Warning: Hermandad, pasión por el rock y sus influencias femeninas | GRL PWR
3:55

The Warning: Hermandad, pasión por el rock y sus influencias femeninas | GRL PWR

Música
Ha*Ash: su inspiración, lucha diaria, historias de amor y GRL PWR
3:33

Ha*Ash: su inspiración, lucha diaria, historias de amor y GRL PWR

Música
Zhamira Zambrano: Fuerte, empática y talentosa, nos cuenta todo sobre su GRL PWR
4:16

Zhamira Zambrano: Fuerte, empática y talentosa, nos cuenta todo sobre su GRL PWR

Música
El presidente Biden reacciona a algunos de sus seguidores que públicamente le piden que renuncie.
2:43

El presidente Biden reacciona a algunos de sus seguidores que públicamente le piden que renuncie.

Música
Noreh: su primera oportunidad en la música, los tatuajes y el inolvidable regalo de sus fans | Hype
5:29

Noreh: su primera oportunidad en la música, los tatuajes y el inolvidable regalo de sus fans | Hype

Música

El primer adelanto de este audaz álbum fue el sencillo "La Puerta", una colaboración con la estrella de la música urbana puertorriqueña Jay Wheeler.

PUBLICIDAD

También contará con la participación de importantes artistas del género, como Ryan Castro, Jhay Wheeler, entre otros. Además, nos contó cómo fue trabajar con Karol G.

Relacionados:
MúsicaSergio GeorgeRyan CastroJay WheelerKarol G

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX