Uforia #NewMusicPicks: Edén Muñoz, Piso 21, Ozuna, Mau y Ricky y más estrenan música nueva

Fichaje Del Año - Piso 21 Ozuna

El renombrado grupo colombiano Piso 21 se ha unido a la superestrella Ozuna para lanzar su nuevo single titulado “Fichaje Del Año”. Esta canción trata sobre el amor y está dedicada a una “baby ideal” que merece más amor del que recibe de su pareja actual, convirtiéndola en el “Fichaje Del Año”. Con rimas características y un ritmo que mezcla bachata y música urbana, esta canción promete ser un éxito del verano. Este single marca la primera colaboración entre Piso 21 y Ozuna.

Home Alone - Rawayana, Mau y Ricky

Rawayana, una de las agrupaciones venezolanas más queridas de Latinoamérica, se unen a sus compatriotas Mau y Ricky para lanzar “Home Alone”. El tema está disponible desde hoy en todas las plataformas digitales. A través de “Home Alone”, Rawayana logra fusionar a la perfección su característico sonido inspirado por el reggae junto al pop/rock de Mau y Ricky, con el que logran transmitir el dolor y la angustia por una pérdida amorosa. El tema fue escrito por con la colaboración del vocalista Beto Montenegro y Manuel Lorente, Muricio Reglero, Mick Copgan y Ricardo Reglero y producido por Palace y Foto Story.

Ntp - Eden Muñoz

Después de lanzar varios singles durante la primera mitad del año, el cantautor vuelve con otro adelanto de su próximo nuevo disco que saldrá a la venta el 15 de agosto, esta vez "NTP" (No Te Preocupes), un himno desgarrador para el Verano, "NTP, voy a estar bien peores cosas ya pasé de tonto vuelvo a caer y de cabrón me va a conocer", canta Muñoz en su nuevo single.

Permanente - Justin Quiles (Álbum)

Justin Quiles, el artista y compositor de ascendencia puertorriqueña, lanza su cuarto álbum de estudio, Permanente. Con este nuevo trabajo, Quiles reafirma su posición como una figura clave en la música urbana, consolidando una carrera llena de éxitos y marcando una nueva era en su trayectoria musical. Permanente es una colección de 11 temas que no solo destaca la versatilidad de Quiles como artista, sino también su capacidad de innovación y adaptación en una industria en constante evolución. El título del álbum refleja su influencia en la música, una temática que Quiles ha querido enfatizar desde el principio. Con Permanente, Justin Quiles no sólo celebra una década de logros, sino que también establece un nuevo estándar en la música urbana, prometiendo una influencia duradera y una presencia inigualable en la industria.

Chimbita - Angel22

El talentoso cuarteto de chicas Angel22 está de regreso con su nuevo sencillo titulado "Chimbita", una canción que promete ser la más chimba de todas sus producciones. "CHIMBITA" es más que una canción; es una celebración en la que se unen cuatro mujeres de diferentes países para transmitir lo que tienen en común como latinas: la energía y la alegría para disfrutar cada momento de una manera única.

Yo No sé qué me pasó - Montez de Durango

Montez de Durango, comienza con pie derecho el segundo semestre del año y hoy presenta su nuevo sencillo Yo No Sé Qué Me Pasó, una icónica canción grabada en 1986 por el legendario cantautor mexicano Juan Gabriel, y que llega hoy al mejor estilo duranguense en las manos de uno de los pioneros y mejores exponentes del género. Yo No Sé Qué Me Pasó explora el difícil sentimiento que acompaña el final de una relación. En manos de Juan Gabriel, el sencillo alcanzó el número uno en la lista Billboard Hot Latin Tracks y a lo largo de los años, ha contado con otras versiones hechas por destacados artistas como Rocío Dúrcal, Pedro Fernández y Julio Preciado.

Mil procedimientos - Jaze

Esta canción, que combina elementos del indie y pop con toques reminiscentes de sus éxitos anteriores, demuestra una vez más su talento y versatilidad. "Mil Procedimientos" captura la esencia personal de Jaze, inspirada en una experiencia veraniega en Lima y desarrollada en Buenos Aires.

3 Doritos - Yan block

la promesa de la nueva generación, lanza su nuevo sencillo “3 Doritos.” El artista boricua, nos trae de vuelta a sus raíces con este tema más callejero que representa el momento en el que Yan se encuentra como artista. Este tema también cuenta con un video musical que fue grabado en España y muestra a un Yan en diferentes momentos de su viaje, entre ellos presentaciones y encuentros con artistas reconocidos como Dei V, Mora y el chileno Cris MJ.

Miami - Kat Dahlia

"MIAMI" es un sincero tributo a la ciudad que ha moldeado profundamente la vida de la artista en ascenso. Con este tema KAT DAHLIA captura las complejas emociones de nostalgia y amor, pintando una imagen de Miami que es tanto profundamente personal como universalmente relatable. Esta canción cuenta la historia de alguien a quien amó y que dejó la ciudad por lo malo que sacó de él.

Misa - Nsqk

El innovador artista que está redefiniendo la pauta musical en México, vuelve a sorprender con “Misa”, una canción de amor en donde el regiomontano da rienda suelta a su faceta más experimental. Fiel a su espíritu de invención y de romper las reglas, el cantante y productor mexicano fusiona los sonidos electrónicos que son parte de su médula espinal musical con una sonoridad mexicana, rindiéndole tributo a sus raíces, además de una sublime interpretación en donde Nsqk es capaz de traspasar emociones y géneros musicales.

Cuchi Baby - Yetsi

la cantante revelacion latina de R&B Yetsi presenta su nuevo sencillo con toques de bossa nova titulado “Cuchi Baby”. La canción demuestra su habilidad para cruzar géneros sin esfuerzo y capturar la riqueza y diversidad de su identidad latina. “Cuchi Baby” es una canción sensual y llena de cultura, en la que Yetsi explora un nivel de creatividad sin parangón a través de su propia interpretación del romanticismo, esparciendo coquetas insinuaciones a lo largo del tema. En el tema, la sedosa voz de la cantante se mezcla a la perfección con una cálida melodía de guitarra, mientras teje los detalles de una salida romántica con su verdadero amor.

Ellos Sí Saben - Jass Reyes

Ellos Si Saben” es el primer corte de lo que va a ser su segundo album como solista. La canción es una fusión de R&B, dembow y toques electrónicos, que captura la complejidad del amor. Este nuevo sencillo, compuesto por Jass Reyes con Alberto Espinoza Valenzuela y Ervin River, también conocidos como Border Boyz, quienes estuvieron a cargo de la producción.”Ellos Si Saben” relata la historia sobre la búsqueda de valoración en una relación influenciada por tentaciones de las redes sociales.

Marquesa - Lemuell

Lemuell sigue emergiendo como una de las voces más emocionantes revitalizando la escena de la música urbana. Su nuevo lanzamiento, "Marquesa", es un himno vibrante que encapsula el espíritu libre de la juventud a través de sus letras y el video que lo acompaña. Con un ritmo contagioso y un estribillo pegajoso, el joven de 19 años canta sobre un amor de verano, destacando la tensión juguetona de que ninguna de las dos personas da el primer paso. Los versos celebran la amistad, vivir el momento y abrazar la vida.



