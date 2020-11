Uforia #NewMusicFriday Picks: sigamos de Thanksgiving con música

¿Se retira de la música? Las especulaciones aparecieron con un mensaje durante la promoción de su nuevo álbum, que consta de 16 canciones, y en el que apareció simulando una rueda de prensa para anunciar que no iba a seguir cantando.

Saludos a mi EX - Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey Volvemos a escuchar a Edwin Luna con esta canción que está para dedicarse, porque a más de uno nos queda como anillo al dedo. Una rola que está hecha para esas personas que nos dijeron que sin ellos nos iba a ir de la patada, y ha pasado todo lo contrario.

Young Golden (EP) – Ecko ¡Este EP vale ORO! La estrella de la música trap, Ecko, lanza su tan anticipado proyecto, “Young Golden”. Compuesto de 7 temas, viene a sorprender a todos con grandes colaboraciones junto a reconocidos artistas como Cazzu, Brytiago y Amenazzy. This EP es sinónimo de su evolución como artista y es un ejemplo de cómo su talento lo ha llevado a cruzar fronteras en la industria de la música. ¡No te lo puedes perder!

¡Este trío tendrá a muchos sintiéndose jealous ! Uniendo su female power , Bebe Rexha, Dodja Cat y Natti Natasha, sorprenden a todos con remix explosivo. A través de sus líricas bilingües, nos cantan sobre las inseguridades que enfrentan las mujeres y los impactos negativos que surgen debido a las redes sociales. Fusionando sus inigualables sonidos, han creado un tema que no podrás sacar de tu cabeza.

Ni te imaginas - Abraham Mateo Para terminar este 2020 musicalmente, Abraham Mateo nos deja un nuevo éxito. Con ‘Ni te imaginas’ le canta al desamor, recordando con nostalgia a ese viejo amor del que quedan sentimientos por no haberse podido despedir como se debía. ¡Te va a encantar!

Miedito o Qué? – Ovy On The Drums, Karol G, Danny Ocean

El exitoso productor, lanzó su nuevo sencillo “Miedito o Qué?” junto a Karol G y Danny Ocean, en un tema que tiene una vibra muy cool, y que invita a todas las personas a empezar a hacer las cosas que tienen en mente. El video fue grabado en Miami, y no tiene pierde.