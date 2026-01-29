musica Dentro del universo de ENHYPEN: la historia detrás de “THE SIN : VANISH”

Desde su debut, ENHYPEN ha capturado la atención del mundo con una mezcla irresistible de intensidad, misterio y evolución constante. Con cada lanzamiento, el grupo demuestra que su música va más allá del K-pop tradicional, invitando al público a sumergirse en un universo donde la identidad, la transformación y la conexión lo son todo.En esta entrevista, los 7 integrantes nos revelan todo de su más reciente proyecto “THE SIN : VANISH”, las emociones detrás de cada pista y los detalles que dan forma a una historia cuidadosamente diseñada de principio a fin.

Difuminando los límites entre la música y la narrativa, construyendo como resultado un álbum que se vive como una serie de misterio: ¡BIENVENIDOS ENHYPEN!

THE SIN : VANISH se desarrolla como una serie de misterio más que como un álbum tradicional. Si fueran espectadores en lugar de protagonistas, ¿qué momento de la historia los atraparía más rápido?

[JUNGWON] Todas las canciones del álbum son memorables, por supuesto, pero personalmente “Witnesses” fue la que más me atrapó. Las voces que aparecen a lo largo del skit se asemejan a testimonios o relatos de testigos, lo que hace muy fácil conectar con la historia.

“Knife” presenta la confianza como algo afilado y peligroso. ¿Cómo ha cambiado la definición de confianza de ENHYPEN en comparación con eras anteriores?

[SUNGHOON] Veo la confianza no solo como una actitud, sino como una sensación que incluye seguridad en uno mismo y confianza en lo que haces. Esa certeza es ahora más fuerte que antes, y ese sentido de convicción demuestra cuánto hemos crecido como grupo.

La narración del actor Park Jeong-min aporta una voz externa muy poderosa. ¿Qué añadió su presencia al álbum que la música por sí sola no podía lograr?

[SUNOO] Sentí que la narración tuvo un papel especialmente crucial en este álbum. Ayudó a unir las canciones de forma natural y añadió emociones y fluidez que la música por sí sola no podía transmitir, haciendo que la experiencia general del álbum fuera aún más especial e inmersiva.

El álbum combina canciones, narración y skits. ¿Cómo lograron mantenerse emocionalmente inmersos en la historia al moverse entre estos diferentes formatos?

[HEESEUNG] Como mencionas, queríamos reforzar la narrativa general del álbum incorporando elementos como la narración y los skits. Estructuramos meticulosamente las transiciones entre las pistas para mantener el flujo emocional, y incluso durante la grabación, conservar esa continuidad fue nuestra máxima prioridad.

JAKE participó en la producción y creó su primera canción compuesta por él mismo, “Sleep Tight”. ¿Cómo cambió la dinámica creativa del grupo al tener a un miembro involucrado detrás de escena?

[NI-KI] El hecho de que algunos de nuestros miembros participaran directamente en la producción de las canciones del álbum permitió que se destacaran nuestros estilos individuales y visiones artísticas personales. El proceso creativo se volvió más dinámico y creo que eso nos ayudará a crear canciones y presentaciones aún más sólidas en el futuro.

“Stealer” y “Knife” se sienten audaces y sin disculpas, mientras que “Sleep Tight” revela una ansiedad silenciosa. ¿Qué lado emocional fue más difícil de expresar con honestidad?

[JAKE] Como las canciones expresan emociones muy diferentes, cada una presentó sus propios retos. En temas más intensos como “Stealer” y “Knife”, era importante no dejar que la emoción se desbordara, mientras que en “Sleep Tight” me enfoqué en transmitir los sentimientos de manera sutil, con una expresión contenida. En general, estoy satisfecho con cómo se lograron reflejar las emociones de cada canción.

Este álbum sugiere momentos de paz que coexisten con el peligro. ¿Cómo experimentan personalmente la alegría cuando la incertidumbre sigue presente?

[JAY] Siento una gran valentía y alegría cuando estoy sobre el escenario junto a nuestros fans. En cambio, cuando estoy solo en el estudio tocando la guitarra, encuentro consuelo y una sensación de liberación.

[SUNOO] Ver las reacciones de ENGENEs me brinda mucha alegría y tranquilidad. Es muy significativo saber que nuestro esfuerzo es reconocido y apoyado por personas que significan tanto para nosotros.

Cuando los fans escuchan el álbum desde la narración inicial hasta la última canción, ¿qué detalle —musical, emocional o narrativo— esperan que noten y que refleje lo profundamente trabajado que está este proyecto?

[JUNGWON] Espero que los oyentes puedan notar que cada canción y cada elemento no fueron colocados al azar, sino cuidadosamente diseñados para contar una historia cohesiva. También espero que se perciba que todos los miembros y el equipo pusimos el corazón en este proyecto y dimos lo mejor de nosotros de principio a fin.