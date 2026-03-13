Uforia Music Uforia New Music Picks: Tego Calderón, Laura Pausini, Jorge Drexler, Ozuna y más Disfruta de tu weekend escuchando los hottest releases de la semana. Antes de continuar, te invitamos a escuchar nuestro Uforia New Music Playlist aquí.

Jorge Drexler — “Taracá (Álbum)”

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Kicking it off, el maestro Jorge Drexler presenta “Taracá” — su primer álbum que graba en su Uruguay natal en 20 años. Esta producción incluye collabs que manifestamos juntos como la de Young Miko en la alfombra de los Latin Grammy y también a la estrella emergente del flamenco Ángeles Toledano y el colectivo Rueda de Candombe. ¡Puro arte!

Tego Calderón, J Alvarez — “Gustito”

He’s back? Imposible… because HE NEVER LEFT! Presentando un nuevo sencillo en este viernes de New Music Picks, Tego Calderón nos enciende la nota con este regalo musical. Aunque se titula de esta manera, el verdadero “Gustito” nos lo llevamos nosotros al recibir este temazo. ¡Pa’ bailar!

Thalía — “Boomerang”

Thalía nos sorprende nuevamente con el inicio de una nueva etapa musical presentando “Boomerang”. Esta canción es el primer adelanto de su próximo álbum “Todo Suena Mejor En Cumbia”, que se estrenará el 17 de abril de 2026 y será caracterizado por el ritmo característico de la cumbia. ¡Te pondrá a bailar!

Grupo Frontera, Silvestre Dangond — “Imposible”

Y ahora, se juntaron los verdaderos poderes este viernes con el estreno de algo que parecía “Imposible”: Grupo Frontera y Silvestre Dangond juntos en un mismo track. A través de este collab, los chicos transportan a Silvestre a su mundo musical, creando como resultado un verdadero masterpiece. ¡Amamos!

Laura Pausini — “Yo Canto 2 (Álbum)”

¡La dosis de Italia que nuestro fin de semana necesitaba! Hoy, Laura Pausini estrena su nuevo álbum “Yo Canto 2” donde rinde homenaje a canciones y artistas que han marcado su vida y su carrera. Incluyendo nuevas versiones de clásicos del pop y collabs soñados, cada canción es icónica.

Ozuna — “Una Aventura”

Up next in this musical Friday, Ozuna nos sumerge en “Una Aventura”, marcando su regreso al sonido urbano con el que conquistó el reguetón with his signature style. Este lanzamiento llega con un videoclip dirigido por Fernando Lugo y grabado en Santurce y ojo…¡porque está IMPERDIBLE!

Dalex, Boza — “BeYKota”

Si buscabas el tema perfecto para la rumba este weekend, Dalex y Boza te lo tienen. Presentando “BeYKota” – esta dupla estrena una fusión de reguetón con matices electrónicos y melodías contagiosas que destacan la química entre ambos. ¡Lo tendremos en repeat!

Piso 21 — “Trescender (Álbum)”

Si se habla de trascender, ellos son los expertos en hacerlo y con su nuevo álbum lo confirman. Coming through with a masterpiece, Piso 21 estrena un nuevo disco basado en la idea de Trescender como una declaración: simboliza la trascendencia de ser tres y ser más que tres. Cero skips!

Kris R — “EL TRAP DE KOLOMBIA (Álbum)”

¡UFFFF! Llegó el día más esperado porque en esta ocasión, Kris R sorprende con el lanzamiento de "EL TRAP DE KOLOMBIA” — una colección de 14 canciones que más allá de un mixtape es un movimiento. El concepto nace de la realidad de la calle, pero conecta con todos. Con cada canción, conocerás la esencia de Kris R and where he comes from.

Kane Rodríguez —"Despegando"

Kane Rodríguez nos tiene despegando a las nubes con su nueva canción en este viernes musical. Estrenando "Despegando", este himno relata la historia de ese niño de barrio que calla bocas tras lograr sus sueños. Narrando heartfelt scenarios como comprarle una casa a su madre hasta honrar a la mujer que lo apoyó desde cero, esta canción te pondrá en tus feels.

Sebas Bárcenas — “Hoy Me Escojo A Mí”

¡Guatemala en la casa! Sebas Bárcenas continúa desarrollando su sonido de pop urbano futurista presentando “Hoy Me Escojo a Mí” el día de hoy. Este tema lo caracteriza su sonido cumbia pop narrando la decisión de priorizar el amor propio después de una ruptura. If you’re in need of a new self-love anthem, this is the one.

ALE — “Bachata Rosa”

¡Centroamérica sigue reppin’ big en la casa! En esta ocasión, la intérprete nicaragüense Ale presenta su nuevo sencillo “Bachata Rosa” – una nueva versión de la emblemática canción originalmente escrita e interpretada por el cantautor dominicano Juan Luis Guerra, aportando su estilo vocal de una manera única. ¡Imperdible!

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Jacqie Rivera — “Completamente Yo”

The queen does it again! Jacqie Rivera presenta su nuevo sencillo, “Completamente Yo” donde habla sobre la presión de ocultar partes de uno mismo para cumplir con las expectativas de los demás. Incluyendo versos como "renacer no es traicionar quien fui, es honrar quien soy. No soy la misma y gracias a todo lo que viví soy completamente yo,” te contagiará con sus unapologetic & bold vibes.

Bunbury — “La Próxima Vez No Habrá Próxima Vez”

Estrenando “La Próxima Vez No Habrá Próxima Vez" en este viernes de New Music Picks, Enrique Bunbury nos da el cuarto adelanto de su nuevo álbum titulado “De un siglo anterior”, cuyo lanzamiento oficial está previsto para el próximo 17 de abril. An incredible production!

ALMAS — “Hot Cherry Bomb”

¡Puro GRL PWR! ALMAS arranca una nueva era con “HOT CHERRY BOMB”, el primer adelanto de su próximo EP. Rooted en la esencia del K-pop, ellas están redefiniendo el pop desde México con esta canción y posicionándose como una de las apuestas más fuertes del emergente L-POP. We can’t wait for more!

Luis R Conriquez — “Muchacho Alegre”

Presentando “Muchacho Alegre” en este viernes musical, just like that, Luis R Conriquez trae el temita perfecto para disfrutar tu fin de semana. Caracterizado por un ritmo que transformará cualquier hangout con tus compas en uno de ensueño, Luis R never fails to give us the right anthems. A must listen!

Guaynaa, Los Mirlos — “Prieta De Mi Vida”

En esta ocasión, Guaynaa se une a las leyendas de la cumbia psicodélica, Los Mirlos, en el nuevo sencillo “Prieta de Mi Vida”. Este tema marca la primera composición original lanzada del álbum colaborativo “The World Meets Los Mirlos” — un proyecto que reúne a artistas internacionales para celebrar el legado de los pioneros de la cumbia psicodélica amazónica. Iconic!

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