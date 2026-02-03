musica Honda Stage presenta a The Warning Rock, hermandad y libertad desde Monterrey para el mundo



Honda Stage recibe a The Warning en uno de los momentos más emocionantes de su carrera. La banda de las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal, viene de vivir meses clave: nuevas giras internacionales, escenarios cada vez más grandes, una base de fans que no para de crecer y un sonido que sigue evolucionando sin perder su esencia rock.

Desde Monterrey, México, The Warning se ha convertido en un nombre imprescindible dentro del rock latino actual, y ahora brilla en Honda Stage para mostrar por qué su momento es ahora.

BTS: Hermanas, rock y raíces mexicanas

En el video de Behind The Scenes, The Warning comparte cómo su amor por la música nació desde casa:

“Somos tres, somos hermanas. Descubrimos nuestro amor por la música desde muy pequeñas gracias a nuestros papás. Ellos aman la música y estaba en todas partes cuando crecíamos.”

Desde Monterrey, México, han construido un sonido que mezcla la fuerza del rock con melodías más pop, sonidos alternativos y teclados, sin perder su esencia:

“Nos gusta experimentar dentro del rock, con melodías más pop y sonidos alternativos. Cada vez que estamos en un escenario decimos que somos de Monterrey, México, y es una bendición poder compartir nuestra cultura a través de la música.”

Para ellas, el rock es libertad. Es intensidad, emoción y conexión:

“Es el género de la libertad. Cada show lo tocamos como si fuera el mejor de nuestra vida. Es muy especial compartir lo que sientes y que otras personas se encuentren en eso.”

The Warning es consciente de que cada escenario es también una responsabilidad:

“Cuando subimos a un escenario sabemos que estamos representando a nuestra comunidad, y es muy bonito poder hacerlo con música.”

Live: “Escapism” como descarga de energía

Cuando llega el momento del Live, The Warning deja claro que su fuerza real está en el escenario. Con guitarras encendidas, una batería imparable y una interpretación cargada de emoción, las hermanas presentan en Honda Stage su canción “Escapism”, llevándola a un nivel aún más intenso que en estudio.

No es solo tocar una canción: es construir un momento. Cada mirada, cada golpe de batería y cada coro cantado con el público convierte la presentación en una experiencia que se siente viva, cercana y poderosa. The Warning demuestra que su rock no solo se escucha: se vive.

Su paso por Honda Stage confirma algo que sus fans ya saben: The Warning no es una promesa, es una realidad. Una banda que convierte cada escenario en territorio propio y cada canción en un punto de conexión entre quienes tocan y quienes escuchan.

