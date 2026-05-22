Uforia Music Uforia New Music Picks: Xavi, Álvaro Díaz, Greeicy, Fito Paez, Elena Rose y más Disfruta de tu weekend escuchando los hottest releases de la semana. Antes de continuar, te invitamos a escuchar nuestro Uforia New Music Playlist aquí.

Álvaro Díaz — “OMAKASE (Álbum)”

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¡Que se reporten los Sadvaritos! Since today, you will be served a dose of OMAKASE! Presentando su nuevo álbum de estudio el día de hoy, Álvaro Díaz eleva el sonido de este producción con una meta muy clara: el bajo saturado y una evolución sinigual en el liricismo de las canciones. ¿El resultado? ¡UNA OBRA DE ARTE!

Xavi — “DOSIS (Álbum)”

Y ahora, si lo que les hacía falta era una DOSIS de XAVI, aquí se las traemos! Presentando una nueva producción discográfica el día de hoy, este nuevo álbum incluye collabs desde Manuel Turizo, Fuerza Regida hasta Neton Vega, Codiciado y más. ¿Qué les parece?

Elena Rose — “No Quiero Que Se Acabe Este Bendito Verano (EP)”

Up next, Elena Rose nos activa los summer vibes con su nuevo EP: “NO QUIERO QUE SE ACABE ESTE BENDITO VERANO”. En este EP, Elena slays el focus track de esta producción junto a Manuel Turizo titulada “LA SEMANA” y concentra la energía cálida en cada verso. ¡Amamos!

Greeicy — “Candela (Álbum)”

¡Un viernes de releases icónicos como ELLA! En este viernes musical, Greeicy presenta su cuarto álbum de estudio titulado “CANDELA”, donde la artista colombiana blends pop, afrobeats, merenguetón e influencias tropicales a lo largo del proyecto. Incluyendo collabs con Cultura Profética entre otros, this album is a MUST LISTEN.

Christian Nodal — “Bandera Blanca (Álbum)”

Casi cuatro meses después de “Entre Besos y Heridas”, Christian Nodal presenta su segundo álbum del año "Bandera Blanca" — donde incluye 13 canciones y a través de su narrativa, se enfoca en el amor en toda la plenitud de la palabra. El focus track, “Una Mujer Como La Suya” — te envolverá.

Fito Paez

—

“SHINE (Álbum)”

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Hay etapas personales que con intentar plasmarlas en una sola canción no basta, se tienen que contar a través de proyectos extensos y llenos de prestigio como este. En esta edición de New Music Picks, la leyenda del rock Fito Paez estrena su nuevo disco "SHINE" donde habla de su proceso tras un grave accidente doméstico en el que se fracturó nueve costillas y que lo llevó a una pausa obligada en su carrera.

Lola Índigo,

Lucho RK

— “El Bachatón de la L”

¡España está en la casa y muy bien representada! En esta ocasión, Lucho RK y Lola Índigo nos entregan the track of the weekend con “El Bachatón de la L”. Contagiándonos con un sonido sin igual lleno de beats únicos y la fusión única de sus voces, este junte es puro fuego.

Yacoby — “Angel The Devil”

Yacoby y su versatilidad musical... ¡lo hacen de nuevo! Exuding pura dualidad, obsesión y caos emocional dentro de una narrativa cinematográfica — Yacoby presenta su nuevo sencillo “Angel The Devil”. En esta canción, Yacoby mezcla reggaetón, R & B y sonidos alternativos, con una estética única como la de él.

Pepe Aguilar — "Noches Tenebrosas"

Pepe Aguilar presenta “Noches Tenebrosas” como parte del proyecto de ¡Que Viva Antonio Aguilar! entregándonos como resultado una reinterpretación del clásico inmortalizado por Don Antonio Aguilar. En esta creación, Pepe no sólo celebra el legado de Don Antonio sino que también participa por partida doble como intérprete y productor del tema. Iconic!

El Propio — “Cambio de Clima (EP)”

Si lo que andas buscando es SALSA este finde, este EP de El Propio es para ti. En esta ocasión, el primer artista firmado bajo el nuevo sello de Elías de León, Salsa White Lion, presenta ante el mundo una compilación de canciones que de inicio a fin, will alter your brain chem. ¡Para la rumbita del weekend!



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