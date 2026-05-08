Uforia Music Uforia New Music Picks: J Balvin, Carin León, Greeicy, Farruko & Steve Aoki Disfruta de tu weekend escuchando los hottest releases de la semana. Antes de continuar, te invitamos a escuchar nuestro Uforia New Music Playlist aquí.

Farruko, Greeicy, Steve Aoki — “YAPAQUE”

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Empezamos esta fiesta a lo grande, the only way we know how to do it, junto a Farruko, Greeicy y Steve Aoki presentando “YAPAQUE”. En esta colaboración, nos entregan una propuesta vibrante que fusiona la producción electrónica con ritmos latinos hablando del desamor y de cómo una relación que terminó mal puede darte fuerza para seguir adelante. ¡Junte histórico!

J Balvin, Ryan Castro — “Omerta”

¡El gran día ha llegado! En este viernes de New Music Picks, J Balvin y Ryan Castro presentan su nueva producción discográfica de 10 temas nacida en las montañas de Medellín. Más que un álbum en conjunto, “OMERTA” funciona como un lenguaje cifrado entre dos generaciones de la música colombiana, donde el silencio pesa, la lealtad es innegociable y cada decisión responde a lo que se dice una vez, queda sellado para siempre.

Óscar Maydon, Víctor Mendívil — “Tú y Yo”

En este viernes musical, Óscar Maydon y Víctor Mendívil join forces once again en “Tú y yo”, their newest collab. En este tema, nos regalan un romántico afrobeat latino que captura el preciso instante en que una mirada roba el corazón del protagonista. Con versos imperdibles, this song is a must-listen.

Silvana Estrada, Pablopablo — “Antes de Ti”

Presentando poesía hecha canción, Silvana Estrada y Pablopablo estrenan “Antes de Ti”. Esta canción nace de un viaje de Madrid a la Ciudad de México, mientras Pablopablo intentaba escribir algo para Silvana y fue entonces que pensó en cómo las personas enamoradas olvidan que hubo una vida antes de enamorarse. ¿El resultado? Una obra de arte.

Sebastián Yatra, Alonso — "Lo Que Me Pasa Con Vos"

En esta ocasión, Sebastián Yatra presenta “Lo Que Me Pasa Con Vos” junto a Alonso, una colaboración que nace de una amistad real que evolucionó naturalmente desde las redes sociales hasta compartir escenario juntos. Con una letra honesta y vulnerable, el tema narra la ilusión y la incertidumbre de enamorarse de alguien. Obsessed!

Chuyin — “Los Locos Nunca Mueren (Álbum)”

¡Un viernes de primeras veces para Chuyin! Presentando su álbum debut “Los Locos Nunca Mueren” Chuyin cuenta que no es una colección de canciones sino que el registro honesto de un proceso real, construido desde lo vivido, las historias que lo acompañan y las consecuencias de los actos. ICONIC as Chuyin!

Carín León — “Muda (Álbum)”

Las sorpresas no se acaban en esta edición porque Carín León presenta “MUDA”, su nueva producción discográfica donde inicia una nueva etapa creativa y sonora en su carrera. Considerado uno de los proyectos más eclécticos de su repertorio, este disco fusiona elementos de música mexicana contemporánea con sonidos pop, blues, ska, salsa, funk y big band incluyendo colaboraciones especiales junto a Juanes y Rawayana.

Omar Chaparro — “Inesperado (Álbum)”

Making a big release en este viernes musical, Omar Chaparro lanza “Inesperado” su cuarto álbum de estudio y el proyecto más importante de su carrera musical hasta ahora. El disco reúne 18 canciones que exploran distintos sonidos y emociones, incorporando influencias de pop, balada, blues, soul, salsa y música mexicana. We’re obsessed!

Sangre x Sangre — “Campeón”

Declarando un victorioso viernes, Sangre X Sangre presenta “Campeón” — un electro corrido que marca su regreso al sonido que definió sus inicios, ahora con una energía más madura y un mensaje más contundente. Inspirado en años de disciplina y sacrificio, el tema captura ese momento donde todo empieza a cambiar. A new manifestation anthem!

iZaak, Dei V, TopBoy TGR

— “FLOW”

Y ahora, con mucho “FLOW” nos vamos a la siguiente canción starring Izaak junto a Dei V y TopBoy TGR entregándonos un track demasiado fire. Conectando tres fuerzas clave del género urbano hoy, este tema narra una relación que no se explica, solo se vive. ¿Qué tal?

Octavio Cuadras, Grupo Firme

— “Matcha Latte”

Wrapping it up con un bang, Octavio Cuadras y Grupo Firme nos activan el fin de semana con “MATCHA LATTE”. Esta canción une la frescura irreverente de Octavio Cuadras con el poder masivo de Grupo Firme redefiniendo el balance entre lujo bélico y romance moderno. ¡Temazo!



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