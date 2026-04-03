Uforia Music Uforia New Music Picks: Feid, John Summit, Sofía Reyes, Grupo Firme, Álvaro Díaz, Zion y más Disfruta de tu weekend escuchando los hottest releases de la semana. Antes de continuar, te invitamos a escuchar nuestro Uforia New Music Playlist aquí.

John Summit, Feid — “Chica 305”

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Una dupla que por tanto tiempo manifestamos y nunca esperamos recibir, en este viernes musical se vuelve realidad — John Summit & Feid in one track. Coming through con “Chica 305”, ambos artistas entregan the best of both worlds en esta canción, uniendo de manera perfecta sus poderes musicales. On repeat!

Álvaro Díaz — “BABYRECORDS.”

Sumergiéndonos en un viaje hacia el pasado, Álvaro Díaz presenta “BABYRECORDS.” — su nuevo sencillo musical inspirado en el reggaetón old school de leyendas como Tego Calderón y Voltio. Incluyendo punchlines y un juego de palabras de otro mundo, Álvarito does it again delivering another fire track!

Sofía Reyes — “IDGAF ERA (postdata)”

Unapologetic & unbothered: este es el mood que define el nuevo lanzamiento de Sofía Reyes, “IDGAF ERA (postdata)”. En esta versión deluxe, la artista retoma esa conversación final que quedó pendiente — eso que no vimos en el álbum original. Con una producción más cruda y terrenal, Sofía se sincera sobre su proceso de transformación, dejando claro que en esta nueva era está lista para todo.

Cris MJ — “Presidente”

It’s Friday… y este nuevo single de Cris MJ lo confirma! Cris MJ está en su main character era estrenando “Presidente”, su nuevo tema musical. La canción viene cargada de reggaetón con vibes ambiciosas donde a través del beat, demuestra evolución real pero siempre fiel a sus raíces.

Villano Antillano — “Pichersita”

Lighting up este viernes musical, Villano Antillano presenta the track your weekend was craving con “Pichersita” — su nuevo single musical. A través de un tema audaz y lleno de energía, La Villana communicates un derroche de sensualidad que se entrega por completo a su lirismo provocador y magnetic flow. Too fire!

Laura Buitrago — “Enfocada”

Cada canción de Laura Buitrago es un abrazo al corazón y su newest single no es ninguna excepción. Si este viernes andas en un mood introspectivo y muy enfocada en ti, esta canción es para ti. This song secures it all: autoestima en alta, melodías, ritmo y todo. A must listen!

Zion — “The Perfect Melody II: Chapter II (EP)”

Presentando un EP histórico 19 años después, Zion conecta a sus fans originales con nuevas audiencias, construyendo un puente entre el reggaetón clásico y el contemporáneo. Este proyecto no sólo representa una secuela, sino un viaje que refleja la evolución personal y artística de Zion. ¡Imperdible!

Grupo Firme — “C*brón y Medio”

¡Ay, ay, ay! Este viernes sí que se prendió al ritmo de Grupo Firme — presentando “Cabrón y Medio”. ¿Lo más cool? Este tema marca su primera incursión en el mariachi y demostrando, una vez más, su capacidad de reinventar cualquier género que tocan. Siempre elevando su propuesta artística a otro nivel, they keep surprising us. ¡Amamos!

Chino Pacas — “Mamá”

Chino Pacas will get you in your feels este finde con su new track “Mamá”, donde a través de su letra, comunica una reflexión hacia su adorada mamá. Con versos como "Mamá , cuando estás lejos te quiero abrazar", no sólo conmueve a su mamá sino que a todos sus fanáticos. ¡Una ternura de sencillo!

Lencho — “Shifu”

Continuando este lineup de New Music Picks, LENCHO rinde homenaje al actor y creador digital mexicano Adriano Zendejas, conocido como el Maestro Shifu, con este corrido. A través de este tema, Lencho construye un retrato vívido y poderoso de la figura del Maestro Shifu: audaz, hedonista y sin filtros. Conceptual and wholesome!

Arley Pérez, Panter Bélico — “En Pláticas (Los Hermanos)”

Cerrando esta compilación with a bang, Arley Pérez presenta “En Pláticas (Los Hermanos)” junto a Panter Bélico — un sencillo grabado completamente en vivo en Durango que destaca por su sonido alegre, reflejando sus raíces del norte de México. Este tema forma parte del álbum Bienvenidos a Durango y llega acompañado de un video oficial que captura la energía y la química entre ambos artistas.

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