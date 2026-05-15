Uforia Music Uforia New Music Picks: Maluma, Becky G, Sech, Yami Safdie, Clarent, Morat y más Disfruta de tu weekend escuchando los hottest releases de la semana. Antes de continuar, te invitamos a escuchar nuestro Uforia New Music Playlist aquí.

Maluma — “Loco X Volver (Álbum)”

PUBLICIDAD

Arrancando a lo grande, Maluma presenta su nuevo álbum de estudio, “Loco X Volver” dedicado a su natal Medellín y a su tradición, cultura y música que marcaron su vida. Según sus propias palabras, esta producción nace de la necesidad de reencontrarse con Juan Luis, his real name, al igual que con su esencia y con el niño que soñaba con conquistar los escenarios que hoy pisa. So wholesome!

Becky G — “EPA”

Ojo, que Becky G nos tiene gritando EPA con su nuevo sencillo! En este nuevo tema, Becky G oficialmente le da la bienvenida al verano con un track impulsado por un gancho pegajoso y coros contagiosos. Mezclando the visuals with a fresh sound, this track confirms that we are SO READY for the summer.

Morat, Silvestre Dangond

— “Lo Poco Que Yo Quiero”

Uniendo the best of both worlds, Morat y Silvestre Dangond fusionan el pop-rock y el vallenato en “Lo Poco Que Yo Quiero”, una canción donde la melodía característica de Morat se mezcla con la voz cruda y confesional de Silvestre. Con esta canción, los chicos crean una conexión emocional intensa, reppin' Colombia in the best way possible. Obsessed!

Sech — “SECHO GANG (Álbum)”

Sech comes through en este viernes con "SECHO GANG" — su nuevo disco que representa un homenaje a quienes lo han acompañado desde el principio. El proyecto está compuesto por 12 canciones incluyendo collabs desde Jay Wheeler, Kris R y Lucho RK donde de inicio a fin es puro FUEGO.

Chino Pacas — “Jajaja”

Chino Pacas enciende esta edición de New Music Picks con su nuevo sencillo, “Jajaja” un himno sin filtros que refleja la ambición, la seguridad y el carisma callejero que lo han convertido en una de las voces más destacadas y de mayor crecimiento dentro del género. ¡Amamos!

Yami Safdie — "La Mala"

¡Yami Safdie llegándonos al corazón once again! Presentando en esta ocasión “La Mala” — Yami nos obsequia una confesión pop audaz y emocionalmente cruda sobre la recuperación de la identidad tras una manipulación emocional. Como todo lo que hace… ¡lo tendrás en REPEAT!

Tito Nieves — “Bailemos”

¡Una salsa de este calibre no se da todos los días! En esta ocasión, the legendary Tito Nieves presenta su primera canción inédita del año, “Bailemos” que viene en el formato de una salsa tradicional que invita a la conquista amorosa a través del baile. ¡Perfecta p’al weekend!

Clarent — “Dime Baby”

Entregándonos otro tema that our playlists will adore, Clarent does it once again y estrena “Dime Baby” en esta ocasión. In this track, Clarent mezcla sonidos latinos urbanos con afro beats y electrónica-EDM centrándose en la nostalgia como narrativa. Desde ya ON REPEAT upon first listen.

Yan Block — “YeYe”

¡Yan Block en la casa! Presentando su new song el día de hoy, Yan Block narra una historia romántica y sensual marcada por una relación intensa donde a pesar de las peleas, la reconciliación siempre parece inevitable. La canción captures esa conexión adictiva en la que ella se convierte en su mayor distracción, mientras él gira a su alrededor like the sun.

Kane Rodriguez, Luis R Conriquez — “Filoso”

Las sorpresas no se detienen! Kane Rodriguez and Luis R Conriquez have come together for their new single “Filoso,” un tema agresivo y cargado de energía que se apoya en la evolución sonora de los corridos modernos, al tiempo que explora una vertiente más afilada y experimental.

Andry Kiddos — “Delorean”

Marcando el primer adelanto de su próximo álbum, Andry Kiddos estrena “Delorean” — his newest single. El título de la canción es reconocido al instante como uno de los autos más icónicos del cine y el que viaja en el tiempo. Andry uses this metaphor de forma nostálgica, como un anhelo de volver atrás y compartir aunque sea un solo momento with someone he once loved.

Kris R— “Lindos Recuerdos”

Another fire track en esta edición es “Lindos Recuerdos” de Kris R, su nueva canción que viene cargada de nostalgia y emociones. En el tema, el artista reflexiona sobre el desamor, los sentimientos no resueltos y la añoranza de una relación del pasado. Combinando una vibra melancólica con la honestidad, we know Kris R is in the house!

DZFM, Blessd — “Mi Ex”

Y ahora, DZFM y Blessd unen sus poderes presentando “Mi Ex” — donde utilizan como narrativa un relato crudo y sensual sobre los vínculos que se niegan a morir. Bajo la identidad única de DFZM, esta pieza empuja el género hacia terrenos híbridos y contemporáneos, pushing a new Latin sound completamente IMPERDIBLE.

Lenny Tavárez, Sergio George — “Pa’ Lo Bonito”

Finishing off with a BANG, Lenny Tavárez y Sergio George se unen en “Pa’ Lo Bonito” — una canción de salsa donde la lírica está inspirada en el amor y la nostalgia, mostrando un lado más íntimo de Lenny. Este tema también marca la tercera colaboración entre ambos… as iconic as it can get!