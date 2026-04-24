Uforia Music Uforia New Music Picks: Karol G, Quevedo, Juan Luis Guerra, Fonseca, Rauw Alejandro y más Disfruta de tu weekend escuchando los hottest releases de la semana. Antes de continuar, te invitamos a escuchar nuestro Uforia New Music Playlist aquí.

Karol G, Greg Gonzalez — “Después de Ti”

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La Bichota never stops surprising us — en este viernes de New Music Picks, Karol G enciende los playlists con “Después de Ti” junto a Greg Gonzalez de Cigarettes After Sex. El tema llegó de la nada después de su momentazo en Coachella, donde lo estrenó en vivo y dejó al público en completo silencio and in case you’re wondering, la hemos tenido en repeat ever since.

Quevedo —

“El Baifo (Álbum)”

Chachos — ¡El Baifo está en casa! Presentando su tercer álbum de estudio y dejando en la cúspide a Las Palmas de Gran Canaria, Quevedo nos hace enamorarnos de sus islas con este disco. A través de catorce temas, este proyecto es un abrazo a su amada LPGC incluyendo referencias del archipiélago canario, su cultura y la identidad colectiva. ¡Pedro does it again!

Rauw Alejandro — “Dando Vueltas”

¡Ra-rauw regresa a su cancha OG! Con esta canción, Rauw Alejandro convierte a soccer match en música — sí, con tacos y patadas al balón hechos ritmo — creando un himno que se siente in the soccer field y en la pista. The coolest part? This banger is a full-circle moment para Rauw, ya que antes de romperla en la música ya la estaba rompiendo en el fútbol en Puerto Rico.

Fonseca — "Antes Que El Tiempo Se Vaya (Álbum)"

Fonseca presenta su nuevo proyecto musical “Antes Que El Tiempo Se Vaya”— un álbum que te pega directo recordándote vivir con intención y full gratitud. Este proyecto viene cargado con collabs imperdible desde Rawayana hasta Rubén Blades y Juanes. Without a doubt, un disco para sentir, pensar y no dejar que el tiempo se te escape.

Juan Luis Guerra 4.40, Carlos Vives — “Buscando El Mar”

Dos leyendas de la música latina, Carlos Vives y Juan Luis Guerra, se unen en “Buscando el Mar” y el resultado es de otro mundo. Inspirada en “Cien Años de Soledad” — esta canción rinde homenaje al genio Gabriel García Márquez con pura vibra mágica y nostálgica. Este temazo es otro adelanto de El Último Disco, siguiendo a “Te Dedico”, donde Vives nos pone románticos once again con ese toque vallenato que nunca falla.

Debi Nova

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“Todo Puede Convertirse en Canción (Deluxe)”

¡Costa Rica en la casa con Debi Nova! En este viernes musical, Debi presenta "Todo Puede Convertirse en Canción (Deluxe)", una expansión de uno de sus proyectos más personales y resonantes. Esta edición extendida, es parte de la idea de que toda experiencia puede transformarse en música y reimagina el álbum como una obra viva. ¡Amamos!

Ryan Castro, Danny Ocean — “Desahógate”

Cuando uno ve estos nombres juntos en un tema, ya se sabe que es palo. En esta ocasión, Danny Ocean vuelve con “Desahógate” junto a Ryan Castro — un tema que expande el universo de Babylon Club con ritmos bailables pero con ese toque emocional que te pega sin avisar. Básicamente, es pa’ soltarlo todo mientras perreas suave and you heal at the same time.

Sickick, Micro TDH

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“Me Sigues Tú”

Serving this Friday with some fire beats, Sickick se une al venezolano Micro TDH en su nuevo sencillo “Me Sigues Tú”. Este tema combina una producción moderna y sofisticada con melodías cargadas de emoción, creando un sonido global con gran potencial de impacto. ¡Una fusión natural y perfecta entre ambos estilos!

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Mario Bautista

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“LOVERBOY PART 1 (Álbum)”

En esta ocasión, Mario Bautista regresa con “LOVERBOY PART 1” el primer capítulo de una obra dividida en cuatro partes. A lo largo de su universo, el fenómeno mexicano se inclina hacia una recalibración más sosegada, marcada por una frecuencia emocional más pausada, donde la atención se convierte en la fuerza rectora de todo lo que la compone. ¡Pura evolución!

Boza, Beéle

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“Hasta Abajo”

Activándonos en este viernes musical, Boza y Beéle se unen en “Hasta Abajo” — un tema que nos contagia con un ritmo pegajoso ideal para la pista de baile. Fusionando dancehall con sonidos urbanos, este temazo celebra la libertad y el empoderamiento en el baile, con una actitud unapologetic.

Brytiago

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“48 Horas (EP)”

¡Continúan las sorpresas en este viernes musical! Brytiago convierte el tiempo en el central focus de su nuevo EP, “48 Horas” — usándolo como una herramienta narrativa clave. El EP se desarrolla como un diario de momentos fugaces — dándonos más que una colección de canciones sino una compilación de snapshots emocionales que capturan distintos sentimientos con cada canción.

Trueno

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“TURR4ZO (Álbum)”

Best for LAST... ¡Argentina en la casa, pai! Estrenando "TURR4ZO", Trueno reinterpreta el ADN musical argentino dentro del lenguaje del hip-hop, sampleando íconos como Sandro, Gustavo Cerati y Luis Alberto Spinetta. Con este álbum, Trueno lanza una idea clara: Argentina no llegó tarde al hip-hop, siempre ha sido parte de su historia global. Iconic as usual, in Trueno fashion.

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