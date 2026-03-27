Uforia Music Uforia New Music Picks: Ricky Martin, Young Miko, Alejandro Sanz, Skrillex, Maria Becerra, TINI y más Disfruta de tu weekend escuchando los hottest releases de la semana. Antes de continuar, te invitamos a escuchar nuestro Uforia New Music Playlist aquí.

Imagen Acoustyle | @shotsjpg

Young Miko, Skrillex — “Duro”

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¡Un tema así de duro solo nos lo podía dar esta dupla! Serving us the soundtrack to our weekend, Skrillex y Baby Miko presentan su latest single “Duro”, donde vemos un glimpse musical del OG Miko sound dentro del mundo de Skrillex — if you’re a stan since the Trap Kitty era, this collab will hit home for sure.

J Balvin, Ryan Castro — “Pal Agua”

Otro viernes de estrenos junto a J Balvin y Ryan Castro a cargo del aux cord y en esta ocasión, este dúo de estrellas presentan “Pal Agua” donde sumergen a sus fanáticos a un universo musical donde ellos son los protagonistas, con un ritmo imposible de ignorar. ¿El video musical? IMPERDIBLE.

Becky G, Elkan — “Marathon”

Y ahora, vamos a recorrer el “Marathon” de nuestras vidas with our girl Becky G quien a través de RCA Records, estrena un temazo en este viernes musical junto a Elkan. En esta canción, la artista transita con total fluidez entre el inglés y el español, plasmando su seguridad exterior de una manera inconfundiblemente suya. ¡La tendré en repeat!

Ricky Martin, TINI, Los Ángeles Azules — “Vuelve”



Un junte de leyendas demasiado especial — Ricky Martin estrena una nueva versión de su sencillo “Vuelve”, incorporando cumbia y uniendo a nada más y nada menos que a Los Ángeles Azules y TINI. Este hit formó parte del álbum “Vuelve” y ganó el GRAMMY en 1999 a la Mejor Interpretación de Pop Latino: ICONIC.

Yami Safdie, Alejandro Sanz — “Cuéntame”

Un dueto de esos con los que sólo podemos soñar, except this time it's a reality. Estrenando “Cuéntame” el día de hoy, Yami Safide y Alejandro Sanz unen sus poderes en un tema muy especial que une la narrativa emocional de Yami con el arte atemporal de Alejandro, marcando un momento clave en su carrera mientras continúa expandiéndose a nivel global. Too special!

Elena Rose, Alleh — “TUTUTU”

Presentando “TUTUTU” junto a Alleh, La Guerrera de la Luz Elena Rose nos regala una canción de afro-pop que se mueve entre la atracción, el deseo y una conexión inmediata. This release llega en medio de un momento clave para la música venezolana, con una nueva generación de artistas que está marcando el pulso del pop latino y otorgándonos una lluvia de unmissable bangers como este.

Pipe Bueno, Luis Alfonso — “A.M.O.R”

¡Ay, ay, ay! Ahora si que se prendió este viernes musical. Coming through con los hits románticos este fin de semana: Pipe Bueno y Luis Alfonso team up en “A.M.O.R”. En esta canción, ambos artistas exploran la conexión y la intimidad entre dos personas, con versos que combinan coqueteo, picardía y mucha sensualidad al estilo de la música popular colombiana.

Paloma Mami — “Exmaquina”

Con un visualizer y vocals de ensueño, Paloma Mami enciende nuestro viernes musical con “Exmaquina” — su nuevo sencillo. En esta canción, this Chilean queen enters a new era sorprendiéndonos con un paisaje sonoro minimalista, always serving us bangers!

Maria Becerra, Jere Klein, Lucky Brown, XROSS — “Qué Ganas de Comerte”

¡UFF! The song we were waiting for para empezar el weekend a como se debe. Presentando su nuevo tema “Qué Ganas de Comerte”, Maria une sus poderes con los chilenos Jere Klein y Lucky Brown, bajo la producción de XROSS. Este fire track fusiona ritmos urbanos con un vibe fresco y pegajoso que desde ya nos tiene bailando from the first play.

Edgardo Nuñez, Xavi — “Vengache Pa’ Aca”

Agárrense porque Edgardo Nuñez y Xavi presentan “Vengache Pa’ Aca”, una de las propuestas más inesperadas that we never knew we needed in music, fusionando cumbia con rock & roll tradicional de los años 50. ¿El resultado? Un track con mucha energía y completamente fuera de lo convencional, que conecta con la tendencia actual de romper barreras entre géneros.

Lucho RK — “POR QUÉ SERÁ”

La verdadera pregunta aquí es… ¿por qué será que Lucho RK sólo sabe entregar hits tras hits? La única respuesta es que WE’RE ALWAYS SO HERE FOR IT y en este viernes musical he takes over our aux cord con un reggaetón fresco, bailable y ultra pegajoso que nos devuelve directo a sus raíces.

La Guru — “Pereke”

¡La Guru está redefiniendo the game! Estrenando “Pereke” — la artista convierte una frase históricamente usada para juzgar a las mujeres en un himno poderoso de empoderamiento, libertad y autenticidad. Mezclando Latin hip-hop, R&B y toques de salsa con instrumentación en vivo, el track suena fresco, fuerte y sin miedo.

Kobi Cantillo — “King of Big Ideas (EP)”

Presentando su nuevo EP, “King of Big Ideas” Kobi Cantillo recorre un viaje íntimo donde conecta su infancia con el artista que es hoy, explorando recuerdos y heridas que marcaron su identidad en cada canción. Con collabs desde Alex Ponce, Robi, hasta Noreh, Erick Brian y Pardo Pardo — cada tema está diseñado para llegarte al corazón.

Ángela Leiva — “Amnesia”

En esta edición de New Music Picks, Ángela Leiva lanza “Amnesia” su primer sencillo inédito junto a su nueva disquera FONO, marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera. De la mano de los compositores ganadores del Latin GRAMMY® Ulises Lozano y Angela Dávalos, it’s a MUST LISTEN para tu weekend.

Moreno X4 — “Lento”

Estrenando his new single “Lento”, Moreno X4 reafirma su identidad sonora con un corrido de enfoque narrativo que aborda temas como las metas, la lealtad y la perseverancia, destacando una visión de éxito a largo plazo: sin prisa, pero sin pausa. Compuesto por su propia autoría, el tema fusiona las raíces del regional mexicano con una producción moderna

Draco Rosa — “Colores del Ayer”

Las sorpresas no acaban aquí porque Draco Rosa presenta su nuevo sencillo “Colores del Ayer”, un single que continúa trazando el camino hacia su próximo álbum “Olas de Luz”, una obra que promete expandir los límites emocionales y de sonido de su ya legendaria trayectoria. ¡Amamos!

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