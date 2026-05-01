Uforia Music Uforia New Music Picks: Carlos Vives, Zara Larsson, Maluma, Emilia, Aria Vega y más Disfruta de tu weekend escuchando los hottest releases de la semana. Antes de continuar, te invitamos a escuchar nuestro Uforia New Music Playlist aquí.

“QHP PIÑATA” — SKY ROMPIENDO, KRIS R, MALUMA

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Iniciamos a lo grande porque Sky Rompiendo y Kris R dan inicio a su tan esperada era colaborativa con “QHP PIÑATA”, un himno explosivo donde unen sus poderes con Maluma. Este tema sirve como primer adelanto de su próximo mixtape, fusionando la producción distintiva de Sky, la agilidad melódica de Kris R y por supuesto la esencia de Maluma. ¿Qué tal?

“EL ÚLTIMO DISCO VOL. 1 (ÁLBUM)”— CARLOS VIVES

Y ahora, nos ponemos románticos porque Carlos Vives presenta "EL ÚLTIMO DISCO VOL. 1" Pero ojo… ¡no es un cierre, es un regreso a lo que realmente importa! Este álbum captura la esencia de cómo se hacían los discos en el pasado y cuenta con collabs desde Juan Luis Guerra, Niña Pastori y hasta la última grabación de Egidio Cuadrado. ¡ICÓNICO!

“CULE POCO (SIRENA_BESARICO_COSTEÑA)” — ARIA VEGA

Up next, Aria Vega nos enciende la nota presentando “CULE POCO”, un hipnótico tema de afro-pop que trata sobre una enredada relación a la que siempre se regresa. Con muchísima costeñita core, este tema te atrapará con su energía magnética. ¡Amamos!

"G

IRL'S GIRL"

—

ZARA LARSSON, EMILIA

La sorpresas no se terminan en este viernes porque... Zara Larsson se vino con la versión deluxe de Midnight Sun y trae el remix de “Girl’s Girl” con Emilia. Después de los rumores cuando coincidieron en su show en Miami, la collab por fin es real. We were definitely SERVED with this iconic banger!

“MALASNOTICIAS”— ÁLVARO DÍAZ, LATIN MAFIA

¡Alvarito y los nenes! Álvaro Díaz está de vuelta con “MALASNOTICIAS” junto a LATIN MAFIA, un adelanto de su álbum OMAKASE que sale el 22 de mayo. El tema es puro heartbreak con chaotic vibes, tipo peli de los Safdie Brothers featuring mucha intensidad, persecución y ese desespero de estar a punto de perder a alguien.

“DON JACINTO” — LLANE

En este viernes de New Music Picks, LLANE regresa con “Don Jacinto”, su segundo drop del año, siguiendo la vibra de “Arepa Con Queso” pero aún más conectado a sus raíces de los llanos. Este tema cuenta con una esencia tradicional fusionada con pop moderno donde se cuenta la historia de un hombre hecho por su tierra — familia, amaneceres y esa vida real lejos de todo.

“VULNERABLE, MÁS DE LO NORMAL (ÁLBUM)”— MARCELO RUBIO

Y ahora nos vamos hasta Venezuela con Marcelo Rubio, estrenando su nuevo álbum "Vulnerable, más de lo normal". Esta producción es su segundo álbum y cuenta con 16 tracks donde se muestra más abierto que nunca. En el disco Marcelo mezcla balada pop con salsa, bolero y hasta pop-punk, e incluye collabs con ROBI, SanLuis y Marval — Directo a los feels!

“SALMA HAYEK”— GRUPO FRONTERA, LUIS R CONRIQUEZ

Una dupla poderosa! Presentando un nuevo sencillo inspirado en Salma Hayek, Luis R. Conriquez y Grupo Frontera se juntan en “Salma Hayek”. Esta canción se caracteriza por ser un corrido tumbado sobre una mujer icónica e irresistible y también es el tercer adelanto de Muchacho Alegre y su segunda collab desde “Dame Un Chance”.

“COSAS QUE NO OLVIDO (EP)”— MAX LUIZ

Si lo que buscabas este viernes era una compilación de canciones, Max Luiz presenta "Cosas Que No Olvido" — un EP de 5 tracks donde mezcla sonidos modernos con historias súper personales — de inicio a fin, el artista presenta puro growth y conexión real upon the first play.

“AMOR BANDIDO V3”— FLVCKKA, JAN GLACK