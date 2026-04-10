Uforia Music Uforia New Music Picks: Juan Luis Guerra, Kany García, Manuel Turizo, KATSEYE, Luísa Sonza y más Disfruta de tu weekend escuchando los hottest releases de la semana. Antes de continuar, te invitamos a escuchar nuestro Uforia New Music Playlist aquí.

Manuel Turizo — “Apambichao (Álbum)”

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Reserva el bote este fin de semana, que con el soundtrack que nos trae Manuel Turizo en esta edición — no querrás salir del mar. Con un flow muy “Apambichao”, MTZ presenta su quinto álbum de estudio en el que rinde un tributo cultural a su tierra a través de los ritmos musicales del país. ¡Con cero skips, tendrás cada tema en repeat!

Kany García, Juan Luis Guerra — “Amor Bonito”

Dreams are coming true en este viernes musical porque la talentosísima Kany García estrena su colaboración más soñada junto al maestro Juan Luis Guerra, luego de anhelarla por mucho tiempo. Presentando “Amor Bonito” — esta canción recorre la narrativa de un amor bonito, como los de antes al ritmo de un merengue pambiche.

Farruko — "Manda La Plena MOH (Álbum)"

¡Farru in the house presentando proyecto nuevo! En esta ocasión, Farruko le rinde homenaje a su legado musical a través de un álbum caracterizado por nueve temas, inspirado en Panamá y en las raíces fundamentales de la música urbana. ¡Se vienen cositas!

Grupo Niche — “Realidad-Es”

Presentando su segundo sencillo in 2026, Grupo Niche estrena “Realidad-Es” — un tema que propone una mirada crítica sobre las verdades que muchas veces damos por sentadas. El video musical del tema fue rodado en Siloé, uno de los barrios más emblemáticos de Cali, transformándolo en algo imperdible.

Blessd — “El Mejor Hombre del Mundo (Álbum)”

Marcando un antes y un después en la carrera de "El Bendito" – Blessd estrena su latest album “El Mejor Hombre del Mundo”. Esta producción, lejos de ser una declaración de perfección con el título, explora de manera honesta el proceso y los aprendizajes que se necesitan para intentar serlo. Incluyendo an unmissable collab junto al icónico Myke Towers, this album is a must-listen!

Chyno y Nacho — “Radio Venezuela”

¡Venezuela representando y a lo grande! El dúo venezolano más icónico de su generación regresa a lo grande con su proyecto más ambicioso “Radio Venezuela” consistiendo en 19 temas, más de 15 colaboraciones y una poderosa unión de voces venezolanas alrededor del mundo cantándole a casa. Obsessed!

KATSEYE — “Pinky Up”

¡Abran paso que vienen entrando icons only! In this NMP Friday, ethereal vibes andan a mil porque Katseye presentan an edgy, high-energy track titled “Pinky Up” demostrando que they own the pop scene one hit at a time. Con una letra bold, las chicas nos mandan un punk-inspired mantra: vivir la vida al máximo.

Luísa Sonza — “Brutal Paraíso (Álbum)”

Luísa Sonza llega con todo en este viernes musical presentando "Brutal Paraíso", su nuevo álbum de 23 tracks inéditos que confirma por qué es una de las reinas del pop brasileño. Con collabs de impacto junto a Sebastián Yatra y Young Miko, este proyecto suena a hit global upon the first play. Just queen things!

Emmanuel Cortes, Estevie — “Uno Pal' Otro”

Y ahora les presentamos un banger for the weekend: Emmanuel Cortes y Estevie se unen en “Uno Pal' Otro”, su nuevo collab que fusiona cumbia y regional contemporáneo a través de una narrativa sobre atracción y conexión. Con una química visual y musical, el video musical está... ¡INSUPERABLE!

La Gabi, DIA

— “Everything Good”

Recibir temas así en un viernes te pondrá a gritar “Everything Good” — como el título de este new collab. En esta edición, La Gabi une sus poderes junto al artista puertorriqueño DIA en un sencillo con influencias de afrobeat, nacido en Colombia sobre una pista de Jambo y finalizado en Miami, with the perfect afro vibes. Si buscabas un nuevo mantra de rumba, this is the one!

Julieta Venegas, Yahritza Y Su Esencia— “La Línea”

Siguen las sorpresas en esta edición porque Julieta Venegas & Yahritza Y Su Esencia unen sus poderes en "La Línea” – un tema que aborda una de las realidades más complejas de nuestro tiempo: la separación de familias y parejas a causa de la migración. El tema retrata cómo una frontera, siendo una línea invisible en el mapa, puede transformar por completo la vida de las personas.

Sangre x Sangre — “Desde El Patio Western Club Vol. 1 (EP)"

Sangre X Sangre presenta "Desde El Patio Western Club Vol. 1", un EP en vivo que convierte el patio de una casa en el punto de encuentro de la música regional mexicana. Rodeados de amigos, familia y una vibra real, el dúo reinterpreta clásicos como "Amor Prohibido" y "Lo Tienes Todo" con una mezcla de cumbia norteña y esencia western.

Jheral — “La Joya del Caribe (EP)”

Aportando flow a nuestro viernes, el artista afro-latino emergente JHERAL presenta su nuevo EP, La Joya del Caribe, un proyecto que consolida su versatilidad artística y emocional. Este EP se describe como un viaje sonoro que fusiona la energía y el sabor del Caribe con ritmos contemporáneos, poesía introspectiva y emociones sinigual.

Moreno X4 — “10-4 (EP)”

“10-4” pasa de ser un código radial de afirmación a una declaración musical con el nuevo EP de Moreno X4. Con este proyecto, Moreno X4 reafirma su influencia en los Drilla Corridos, una fusión entre lo tradicional y lo urbano. En su etapa solista, su sonido evoluciona con más fuerza, precisión y personalidad que nunca. We're so here for it!



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