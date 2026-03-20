Uforia Music Uforia New Music Picks: Rauw Alejandro, Anitta, Feid, Maluma, Tokischa y más Disfruta de tu weekend escuchando los hottest releases de la semana. Antes de continuar, te invitamos a escuchar nuestro Uforia New Music Playlist aquí.

Rvssian, Rauw Alejandro, Wizkid — “Pongo”

PUBLICIDAD

Arrancando esta compilación a lo grande, el productor jamaiquino Rvssian une sus poderes con Rauw Alejandro y al cantautor nigeriano Wizkid presentando: “Pongo”. Este track lo caracteriza una fusión de afrobeat, dancehall y reggaetón, tejiendo una historia bilingüe sobre una mujer encantadora. A must-listen!

Maluma, Arcángel, NTG — “Botero”

Up next, la fórmula ideal to spice up tu reunión del weekend: Maluma y Arcángel en un sólo track. Estrenando “Botero”, este sencillo no solo marca el regreso de Maluma al trap, sino que utiliza con las lyrics, la figura de Botero como un símbolo poderoso de identidad y creatividad.

Feid — “Feid Vs Ferxxo (EP)”

¡Es el Ferxxo, mor! Transformando este viernes en uno icónico – Feid estrena su nuevo EP “FEID VS FERXXO,” el primer proyecto bajo su nuevo sello “Grabaciones Los Poderosos” que consiste en siete canciones. Con cada canción, Feid construye un recorrido sonoro que conecta sus dos identidades en este EP.

Majo Aguilar — “Vete”

Y ahora, making this Friday an unforgettable one: Majo Aguilar presenta “Vete”, el segundo adelanto de su próximo álbum. Esta canción resalta el sonido del mariachi con un toque contemporáneo y una narrativa de empoderamiento muy vigente, imponiendo el amor propio. ¡Amamos!

Erick Brian, Dahili — “FOMO”

En esta ocasión, Erick Brian y Dahili unen fuerzas en un tema de pop urbano cargado de mucha emoción y vulnerabilidad: “FOMO”. Con este single, Erick y Dahili exploran ese espacio confuso entre el amor y la incertidumbre, capturando la ansiedad emocional del "qué carajo somos” — such a banger.

Kenia OS — “K DE KARMA (Álbum)”

¡Este álbum le agrega la F de Fabulous a este musical Friday! Estrenando su cuarto álbum de estudio, Kenia OS presenta "K DE KARMA” — un proyecto que marca una evolución muy clara en su carrera, entregando su obra más refinada, segura de sí misma y emocionalmente resonante hasta la fecha.

Sofía Monroy

— "

Pegadito"

Presentando a new song that will light up your weekend, Sofía Monroy trae sus ethereal vibes estrenando un tema audaz y lleno de buenas vibras en "Pegadito". En esta canción, Sofía fusiona sensuales melodías de pop latino con un ritmo único, diseñado para quedarse on repeat upon first listen. El tema demuestra la evolución de su sonido leaving us craving for more. ¡Increíble, Sofía!

Quevedo — “SCANDIC”

El reggaetón de la mata is making a comeback y este tema lo confirma. Dejando a Las Palmas de Gran Canaria muy bien representadas, Quevedo estrena “SCANDIC” — su nuevo sencillo musical. Desde ya…. he does it again: entregando uno de los mejores temas del año.

Ela Taubert — “La Gente Cambia”

“La Gente Cambia” pero lo que nunca cambia es nuestro amor por las canciones de Ela. Estrenando no sólo una canción sino que una nueva ERA, Ela Taubert nos abre su corazón con este tema — donde refleja un período de profunda transformación personal que ha moldeado tanto su identidad como su propuesta artística. ¡Demasiado especial!

Anitta — “Pinterest”

A Rainha do Brasil! Presentando la versión en español de su sencillo “Pinterest” – Anitta nos sumerge en su mundo musical a través de 2 minutos con 12 segundos. Una canción perfecta para disfrutar el fin de semana: chill vibes, pop fresco y una letra que le rinde homenaje al amor. On repeat!

Mi Banda El Mexicano Ft. Sangre X Sangre — “Esta Noche”

Presentando “Esta Noche” — Mi Banda El Mexicano y Sangre X Sangre traen de vuelta ese sonido icónico que marcó a México agregándole el signature sound de Sangre X Sangre. Aparte de representar la evolución del género, esta canción marca el regreso de Casimiro con su primera canción original en 25 años. ¡Imperdible!

Rodantes — “Lo Que Se Gana”

En este viernes de New Music Picks, la banda puertorriqueña Rodantes presenta su nuevo sencillo “Lo que se gana”, marcando un nuevo paso dentro de su actual etapa creativa. Con esta canción, la agrupación continúa expandiendo su repertorio y explorando nuevas dinámicas dentro de su propuesta musical. ¡Se vienen cositas!

Hermanos Espinoza — “Linaje (Álbum)”

¡Se acabó la espera! El dúo Hermanos Espinoza lanza su esperado álbum debut titulado “LINAJE”, un proyecto que lo caracterizan 15 tracks y es un homenaje full a sus raíces. Desde el 2022 vienen marcando la nueva ola con su mix de norteño tradicional y su propio sonido y con el estreno de este álbum, vienen por más

Eddy — “Náufrago (Álbum)”

En un viernes de primeras veces, Eddy presenta “Náufrago”, su álbum debut donde reafirma su lugar dentro de la nueva generación del regional mexicano. A lo largo del disco, Eddy atraviesa la nostalgia, la pérdida, el amor y la introspección, apostando por una propuesta que encuentra fuerza en la honestidad de sus historias. ¡Te pondrá en tus feels!

Elkno — “Eres Más Mía Que Tuya”

El artista paisa Elkno enciende este viernes con “Eres Más Mía Que Tuya” — un tema con el que inicia una nueva etapa musical y visual, exaltando su versatilidad y demostrando su admiración por la salsa. Si quieres bailar al ritmo de recuerdos, esta es tu canción.

Soge Culebra Ft. Alejo, Kris Floyd, Kristina — “1Y1000”

Closing with a bang: Soge Culebra lanza “1Y1000”, un tema que reafirma su peso en la escena urbana y lo de hace de la manera más cool, uniendo su sonido con el de Alejo y Kris Floyd desde PR para elevar el track. Además, suma a Kristina, una de las nuevas voces más fuertes de España.

OTROS: