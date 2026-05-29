Uforia Music Uforia New Music Picks: Myke Towers, Young Miko, Carlos Santana, Becky G, Jay Wheeler, Mau y Ricky y más Disfruta de tu weekend escuchando los hottest releases de la semana. Antes de continuar, te invitamos a escuchar nuestro Uforia New Music Playlist aquí.

Myke Towers — “Una Na Más”

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¡Arrancamos con el Young Kingz, BABY! Con una propuesta fresca y muy a su estilo, fusionando el urbano con sonidos house y dance — Myke Towers presenta “Una Na Más” el día de hoy. Con esta canción, muestra una nueva faceta melódica, elegante y contagiosa. ¡Literalmente, lo que tu viernes necesita!

Young Miko — “Do Not Disturb: Late Checkout (Álbum Deluxe)”

Tras un impulso global histórico, Baby Miko lanza oficialmente su álbum deluxe “Do Not Disturb: Late Checkout” — una expansión de seis canciones del universo presentado en “Do Not Disturb”. Con una vibra liberadora y sin límites, “Late Checkout” captura el momento de reencontrarse con uno mismo y disfrutar la noche al máximo, like asking for late checkout antes del amanecer.

Santana, Becky G — “Mi Gran Amor”

Y ahora, presentando un inesperado yet iconic crossover: BECKY G Y SANTANA unen sus poderes en “Mi Gran Amor”. In this collab, el sonido pop-rock y la inconfundible guitarra de Santana dan vida a esta canción mientras que Becky G comunica with the lyrics, que el amor no conoce fronteras, raza, idioma ni clase. ¡Amamos!

Jay Wheeler — “La Voz Favorita (Álbum)”

Jay Wheeler IS IN THE HOUSE! Celebrando un milestone monumental en su carrera, Jay Wheeler presenta su nuevo álbum “La Voz Favorita” en este viernes musical donde a lo largo de 24 temas, el artista regresa a sus raíces del trap mientras fusiona R&B, reggaetón y canciones románticas, mostrando su proyecto más completo hasta ahora.

Mau y Ricky — “Ricky y Mau (Álbum)”

Y ahora, les traemos un sencillo con sabor a Venezuela porque las sorpresas no se acaban aquí… digamos que FINALMENTE se le cumplió a Ricky. El día de hoy, el dúo venezolano Mau y Ricky regresa con un nuevo álbum de estudio: "Ricky y Mau", su proyecto más honesto y libre hasta la fecha. ¡A banger of songs para tu fin de semana!

LOS MENOR3S — “Cali Calipso”

Dándole a este viernes the right vibes, LOS MENOR3S presentan su nuevo sencillo “Cali Calipso” donde reflejan su esencia musical al mezclar ritmos urbanos, electrónica y una fuerte influencia caribeña. Inspirada en el calipso, la canción conecta con la celebración, el movimiento y la expresión cultural afrovenezolana y caribeña. ¿El resultado? Un track vibrante y enérgico that leaves us craving for MORE.

Frank Miami — "dE kE vaLE?"

En esta edición, Frank Miami abre una nueva etapa presentando “dE kE vaLE?”, un tema de pop latino centrado en la fe, el propósito y la reflexión espiritual. This track aborda como temática el vacío que puede sentirse incluso al tener todo lo material sin una conexión con Dios y marca su primer lanzamiento inédito en este 2026.

Benú — “No Que No”

Si uno ya tiene el no... uno busca el sí. En este viernes musical, el artista colombiano Benú regresa con fuerza con el lanzamiento de su nuevo sencillo “No Que No", que se basa en una propuesta construida sobre una base rítmica influenciada por el Afrobeat y matices urbanos modernos. With this hit, Benú reafirma su lugar dentro de la nueva ola del pop latino contemporáneo.

YOVNGCHIMI, Ñengo Flow, Fronti, Midnvght, Slayter — “Ella Quiere Un Diablo”

Shouting out a todas las bandidas, YOVNGCHIMI takes over the day con un lanzamiento que reúne la esencia más callejera y auténtica del trap. Destacando la energía y personalidad de cada artista en este collab, la canción llega en un momento clave para YOVNGCHIMI, ya que precede su salida en libertad. ¡Imperdible!

Ela Taubert — “Hasta El Fin Del Mundo”

Estrenando “Hasta El Fin Del Mundo” en este viernes musical, Ela Taubert se inspira en la incertidumbre y los acontecimientos actuales del mundo en esta nueva canción. This track comes across as an open letter, dedicada a las personas que más ama y como un refugio emocional para sus oyentes. If it's Ela, of course it is ICONIC.

Kris R, De La Rose, Ryan Castro, Cris MJ — “Ganas (Remix)”

“Ganas Remix” lleva el éxito original de Kris R a otro nivel al unir algunas de las fuerzas más destacadas del urbano latino actual. This remix fusiona el sonido colombiano de Ryan Castro con la propuesta de la artista boricua De La Rose y el chileno Cris MJ creando como resultado an elevated fire version of the original song. ¡En repeat!

Grupo Frontera — “Con Dolor (EP)”

Starting a new creative era, Grupo Frontera nos sorprende con su nuevo EP “Con Dolor”, arraigado en el sonido de la cumbia norteña que conectó a la banda con el público desde sus inicios. Para ellos, este proyecto representa un regreso más íntimo e intencional a la esencia musical del grupo donde continúan explorando historias emocionales y las influencias de la cumbia que han definido su sonido.

Omar Camacho

—

“Nunca Voy A Morir

(Álbum)

”

A big Friday for música mexicana! El día de hoy, Omar Camacho estrena su álbum debut "Nunca Voy A Morir" donde fusiona música mexicana, hip hop, urbano y reggae — combinando a la vez, el sonido mexicano con diferentes beats urbanos frescos y un estilo vocal explorando temas como la victoria, la suerte, la fama, el éxito, la sensualidad y la diversión en sus letras. We're so here for it!



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