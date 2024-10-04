Uforia New Music Picks: Greeicy, Jay Wheeler, Manuel Turizo, Kapo, Natanael Cano y más

Qué Te Pasó - Greeicy, Jay Wheeler

Si has tenido un: “todo iba bien, ¿qué nos pasó?” en tu vida, this song is for you. Greeicy y Jay Wheeler se unen vulnerablemente mezclando el pop latino y urbano para los que encontrarán refugio and relatability en la letra de este tema. La canción utiliza versos tan exactos como dardos al corazón, por ejemplo: “qué alguien me explique desde cuando tus ojitos, ya no ven como te quiero de bonito” y de fondo, un video musical que es un poema visual. En el video, ambos artistas representan un sinnúmero de metáforas visuales mientras posan entrelazados en un hilo rojo desordenado y en una sombra roja con la forma de un corazón roto y frágil, que se une con gazas enormes.

Qué Pecao - Manuel Turizo,Kapo

Combinando lo mejor de dos estilos musicales, Manuel Turizo y Kapo encarnan the best of both worlds presentándonos “Qué Pecao”, su más reciente bachata. En este sencillo, la química musical de ambos artistas destaca a través de una temática que habla del amor y a la vez, el desamor through a modern bachata format. El video musical otorga a los fanáticos de ambos artistas una energía sin igual in a dynamic and fun studio setting, dejándonos con ganas de más colaboraciones de ellos.

El Agüitado - Octavio Cuadras

Contagiándonos con su energía y vibra tan única, Octavio Cuadras viene a alegrarnos el viernes presentando su tema “El Agüitado”. Esta canción es un cover de Jorge Valenzuela which channels un mood fiestero y a la vez, adolorido al ritmo del norteño. En la instrumentación del tema están muy bien pronunciadas las charchetas, invitando a su fiesta a los que actualmente están pasando por un desamor. “El Agüitado” marca el primer sencillo de su nueva producción de canciones grabadas completamente en vivo desde Culiacán. How fun!

Espacio En Tu Corazón (REMIX) – Enrique Iglesias, Ana Mena

Blessing our ears one more time, Ana Mena vuelve a sorprendernos musicalmente pero esta vez en colaboración con Enrique Iglesias en el remix de “Espacio en Tu Corazón”. En esta mezcla perfecta de voces, ambos artistas dejan la bandera de España en alto fusionando su talento. La canción original de este remix forma parte del onceavo álbum de Enrique Iglesias titulado “Final (Vol. 1)” donde previamente, había anunciado su futura despedida de la música.

Amor Eterno – Natanael Cano

Al signature sound de su corrido tradicional, Natanael Cano nos presenta “Amor Eterno” anticipando una ocasión especial a medida que se acerca la celebración del Día de los Muertos. Este tema es un cover y a la vez, tributo, a uno de los temas más emblemáticos de Juan Gabriel. “Amor Eterno” es un símbolo de homenaje para aquellos amores que se han adelantado en esta vida que sin embargo, dejan una huella permanente en el corazón. Tras este tema, Natanael sigue influyendo a nuevas generaciones con su lírica y sonido reinventado, manteniendo en alto sus raíces al homenajear a grandes compositores mexicanos con sus covers.

Por Qué Soy Así – Ela Taubert

Iconic POP STAR moves only! La cantautora colombiana recientemente nominada Latin GRAMMY® 2024, Ela Taubert, nos sorprende nuevamente con “¿Por Qué Soy Así?” su newest single que nos enamora con una lírica empoderada y pop sound del puro. Este sencillo es la continuación de la trama de un amor no correspondido tal cual lo narró en “¿Cómo Pasó?”, su global hit we still can’t get over. En este nuevo sencillo, Ela plasma la importancia del amor propio y la metamorfósis que conlleva el proceso de sanar describiéndolo de una manera conceptual, con un videoclip minimalista que lleva su aesthetic written all over.

Piñas Coladas - DND

Si buscáramos en un diccionario musical the perfect usage of a sample, “Piñas Coladas” by DND sería el resultado. Este lanzamiento de la nueva boy band manejada por Pharrell Williams y Rebeca León de Lionfish Entertainment, DND, forma parte de su más reciente EP titulado La Primera Vez. Aparte de combinar unión de fuerza vocal, carisma y coreografía nos proveen un sonido innovador y contagioso con su crossover inglés. En “Piña Coladas” escuchamos el iconic sample de la legendaria canción “Escape” by Rupert Holmes con un toque refrescante que solo DND puede ofrecer. Uforia approved!

Nada De Mi - Hunter of the Alps

The perfect nostalgic ride to welcome a new era of yourself. Por medio de un viaje blanco y negro basado en la introspección, el artista peruano-estadounidense Mario Giancarlo nos presenta NADA DE MI, una canción con influencias synth-pop que habla del concepto de la pérdida y el cierre de una etapa a través de la lente creativa de la imaginación. El video refleja el concepto de flashbacks ilustrados en blanco y negro que luego se revelan a color. Con letras como “perdidos en el tiempo de ayer, creía que tenía una eternidad y busco por las noches confesión. nada de ti habla de mí”, esta canción will be one of our go-to’s cuando tengamos que cerrar una etapa.

Yugen - Rubio

Talk about ARTSY and conceptual talent. A través de “YUGEN”, la artista chilena nominada al Latin GRAMMY, nos ofrece en un black & white world recorded in grainy stills, un viaje de profundas reflexiones de la mente. El tema, que se define en término japonés como un sentido profundo y misterioso de la belleza del universo, refleja el objetivo de Rubio: “reacciones emocionales que son demasiado misteriosas y profundas como para expresarlas con palabras". ¡La batería y el bajo en esta canción lo son todo!

Se Cancela La Llorada - Camila Fernández

Did you hear that? Levanten su corona, porque “Se Cancela La Llorada” INDEED. Si están pasando por un desamor, agarren el aux chord, blast this song y sigan los mandatos de Camila Fernández: un shot de tequila y sal pa’ la herida. Con este tema, Camila le da un pequeño plot twist al heartbreak tradicional. En vez de llorar por lo que una vez fue, utiliza la canción para empoderarse en formato de balada regional invitando a sanar los corazones rotos al son de mariachi y norteño.

Antes De (EP) - Alejo



¡En esta nos fuimos lejos, como siempre con Alejo! El Favorito de las Nenas presenta su más reciente EP titulado “ANTES DE” que nos sumerge en ritmos pulsantes y contagiosos basados en el género urbano, a tan sólo meses después de sacar su segundo álbum. Este EP compuesto de ocho canciones refleja el crecimiento artístico de Alejo y su expansión en el mundo del perreo. Aparte de terminar de establecer su signature sound with these tracks, Alejo ofrece una experiencia visual con cada tema. We can’t get enough!

Elvira & Tony - Lismar, Hades66

En esta ocasión, la rapera dominicana Lismar y el rapero Hades66 fusionan sus voces in a "Elvira & Tony" fashion con su más reciente sencillo titulado de esta manera. Este tema característico en beats y un sharp rap, se describe como un daring track que se centra en el deseo y abundancia de poder encarnando a su vez, una libertad sin ataduras emocionales. El video musical dirigido por Guillermo Figueredo brinda a cinematography feel a lo largo de 3 minutos. The location of the music video aportó al vibe de la canción transportándonos al mundo donde fue inspirada la lírica.

Épica - Caleb Calloway

Con este track on repeat, las noches de nuestro fin de semana prometen ser ÉPICAS. Celebrating that Hayabusa is finally here, Caleb Calloway nos presenta el focus track de su álbum debut con “Epica” — un sencillo en colaboración de iZaak y Yan Block. Hayabusa representa una combinación de sonidos llenos de altos y bajos, reuniendo de manera conceptual a 20 voces talentosas que nunca habían colaborado antes. ¡Un verdadero visionario en la producción!

Slow Remix - Jovaan x Jay Wheeler, Lyanno, De La Rose

El trapcito perfecto for that kinda night. Al ritmo de las voces melódicas de De La Rose, Jovaan, Jay Wheeler y Lyanno, este himno nos transporta a un hardcore trap-infused world como en el 2016. A través de heavy beats y un vibe constante que electrifica tus oídos, el video musical se sitúa en un recorrido underground donde se intercambian las escenas a una habitación, enfocando la musa a la cual le cantan los intérpretes de la canción. Such a vibe of a song!

De Tu Boca - Johnny Lau & Noel Schajris

En formato de bolero y poesía, Johnny Lau viene a presentarnos a “De Tu Boca” enalteciendo la belleza de la composición musical y a su vez, introduciendo lo que será su nuevo álbum. Siendo el primer artista de la disquera de Noel Schajris llamada DYNAMO, Johnny le escribe una oda al amor con su esposa como inspiración en esta canción. Además de darnos un video conceptual donde las luces neones se entrelazan con ellas mismas, la canción deja versos poderosos como: “Que de abril a marzo, duren los momentos más felices en tu boca”.

Todo El Mundo Bailando – Leoni Torres, Guaynaa

Thank God It’s Friday y con esto…TODO EL MUNDO BAILANDO because the weekend is finally HERE. En un ritmo contagioso que representa la versatilidad, Guaynaa se une al son de Leoni Torres creando una potencia musical entre Puerto Rico y Cuba. Aparte de llevar la salsa a todos los lugares del mundo con esta canción, Leoni Torres y Guaynaa nos deleitan con su melodía a través de un pegajoso video musical que nos provoca bailar a todos. En este videoclip, vemos actuar a los dos artistas desde el inicio del video.



