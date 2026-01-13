musica Premio Lo Nuestro 2026: conoce a los artistas con más nominaciones y cómo votar por ellos Los fans tendrán la oportunidad de votar por su artista favorito hasta el 26 de enero de 2026. Cada voto cuenta para elegir al ganador de cada una de las 44 categorías.

La música latina está de fiesta: se dieron a conocer oficialmente la lista de nominados para la 38ª edición de Premio Lo Nuestro 2026, que celebrará lo mejor del talento latino en géneros como urbano, pop, regional mexicano, tropical y fusiones que han marcado tendencia en el último año.

La ceremonia se llevará a cabo el 19 de febrero de 2026 en el Kaseya Center de Miami, Florida, y promete grandes emociones con presentaciones en vivo, estrenos y momentos inolvidables para los fanáticos del sonido latino.

Los artistas con más nominaciones

Este año, cuatro artistas dominan la escena con 10 nominaciones cada uno—una clara señal de su impacto global y del éxito de sus lanzamientos más recientes:

Bad Bunny – El fenómeno puertorriqueño sigue marcando huella con múltiples menciones en categorías clave como Artista del Año , Canción del Año y Álbum del Año .

– El fenómeno puertorriqueño sigue marcando huella con múltiples menciones en categorías clave como , y . Carín León – El cantante mexicano reafirma su liderazgo en música regional con una destacada presencia en varias categorías importantes.

– El cantante mexicano reafirma su liderazgo en música regional con una destacada presencia en varias categorías importantes. Myke Towers – El urbano puertorriqueño continúa consolidándose como uno de los nombres imprescindibles del género.

– El urbano puertorriqueño continúa consolidándose como uno de los nombres imprescindibles del género. Rauw Alejandro – Con un catálogo de éxitos que mezcla urbano, pop y electro, el artista suma otra noche de reconocimiento.

Además de los líderes con 10 nominaciones, varios nombres importantes figuran entre los más reconocidos:

Beéle , Fuerza Regida y Karol G aparecen con ocho nominaciones cada uno , destacando su versatilidad y popularidad en distintos géneros musicales.

, y aparecen con , destacando su versatilidad y popularidad en distintos géneros musicales. Xavi suma siete nominaciones , consolidándose como uno de los artistas emergentes más sonados del año.

suma , consolidándose como uno de los artistas emergentes más sonados del año. Otros grandes como Shakira, J Balvin, Alejandro Fernández y Elena Rose también están en la lista de nominados, demostrando la diversidad y calidad de la escena latina actual.

Entre las 44 categorías que conforman la premiación destacan algunas de las más esperadas:

Artista del Año – Uno de los galardones más codiciados, con nombres como Bad Bunny, Carín León, Karol G, Maluma, Marc Anthony, Romeo Santos y Shakira en la contienda.

– Uno de los galardones más codiciados, con nombres como Bad Bunny, Carín León, Karol G, Maluma, Marc Anthony, Romeo Santos y Shakira en la contienda. Canción del Año – Incluye temas que dominaron las listas, como DTMF (Bad Bunny), Latina Foreva (Karol G), Soltera (Shakira) y El Amor de Mi Herida (Carín León).

– Incluye temas que dominaron las listas, como (Bad Bunny), (Karol G), (Shakira) y (Carín León). Álbum del Año – Reconoce proyectos completos que marcaron el año, como Debí Tirar Más Fotos (Bad Bunny), Tropicoqueta (Karol G) y Cosa Nuestra (Rauw Alejandro).

¿Cómo votar?

Las votaciones ya están abiertas para que los fans elijan a sus favoritos en PremioLoNuestro.com. El público podrá votar hasta el 26 de enero, asegurando que sus artistas preferidos tengan una oportunidad real de ganar.