Descargar App
musica

Premio Lo Nuestro 2026: conoce a los artistas con más nominaciones y cómo votar por ellos

Los fans tendrán la oportunidad de votar por su artista favorito hasta el 26 de enero de 2026. Cada voto cuenta para elegir al ganador de cada una de las 44 categorías.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google

La música latina está de fiesta: se dieron a conocer oficialmente la lista de nominados para la 38ª edición de Premio Lo Nuestro 2026, que celebrará lo mejor del talento latino en géneros como urbano, pop, regional mexicano, tropical y fusiones que han marcado tendencia en el último año.

PUBLICIDAD

La ceremonia se llevará a cabo el 19 de febrero de 2026 en el Kaseya Center de Miami, Florida, y promete grandes emociones con presentaciones en vivo, estrenos y momentos inolvidables para los fanáticos del sonido latino.

Los artistas con más nominaciones

Este año, cuatro artistas dominan la escena con 10 nominaciones cada uno—una clara señal de su impacto global y del éxito de sus lanzamientos más recientes:

Relacionado

Uforia New Music Picks: Xavi, Carín León, Beéle, Junior H, GALE y más
3 mins

Uforia New Music Picks: Xavi, Carín León, Beéle, Junior H, GALE y más

Música
Murió Gerson Leos de Banda MS: así lo despidió Walo Silva
2 mins

Murió Gerson Leos de Banda MS: así lo despidió Walo Silva

Música
Ali Stone: poesía, rock y el arte de romper las reglas | GRLPWR
15:02
GRATIS

Ali Stone: poesía, rock y el arte de romper las reglas | GRLPWR

Música
Lukas Urkijo y Renata Flores: empezar sin etiquetas y crear desde las raíces | Uforia Hype
22:06
GRATIS

Lukas Urkijo y Renata Flores: empezar sin etiquetas y crear desde las raíces | Uforia Hype

Música
Isadora: “La Isla”, su familia y la historia detrás de sus canciones
22:06
GRATIS

Isadora: “La Isla”, su familia y la historia detrás de sus canciones

Música
Bad Bunny y J Balvin le dan regalo de Navidad a sus fans con una reconciliación
2 mins

Bad Bunny y J Balvin le dan regalo de Navidad a sus fans con una reconciliación

Música
Uforia New Music Picks: Kali Uchis, Oscar Maydon, Omar Courtz, Emilia, Luar La L y más
3 mins

Uforia New Music Picks: Kali Uchis, Oscar Maydon, Omar Courtz, Emilia, Luar La L y más

Música
Uforia New Music Picks: Tito El Bambino, Becky G, Danny Ocean, TINI, Mora y más
4 mins

Uforia New Music Picks: Tito El Bambino, Becky G, Danny Ocean, TINI, Mora y más

Música
Milo J: del barrio de Morón al mundo, su proceso con Bizarrap y su disco más personal | Uforia Hype
22:05
GRATIS

Milo J: del barrio de Morón al mundo, su proceso con Bizarrap y su disco más personal | Uforia Hype

Música
Dreah: la verdad detrás de “La Realidad”, Wisin y su energía femenina oscura
22:05
GRATIS

Dreah: la verdad detrás de “La Realidad”, Wisin y su energía femenina oscura

Música
  • Bad Bunny – El fenómeno puertorriqueño sigue marcando huella con múltiples menciones en categorías clave como Artista del Año, Canción del Año y Álbum del Año.
  • Carín León – El cantante mexicano reafirma su liderazgo en música regional con una destacada presencia en varias categorías importantes.
  • Myke Towers – El urbano puertorriqueño continúa consolidándose como uno de los nombres imprescindibles del género.
  • Rauw Alejandro – Con un catálogo de éxitos que mezcla urbano, pop y electro, el artista suma otra noche de reconocimiento.

Además de los líderes con 10 nominaciones, varios nombres importantes figuran entre los más reconocidos:

  • Beéle, Fuerza Regida y Karol G aparecen con ocho nominaciones cada uno, destacando su versatilidad y popularidad en distintos géneros musicales.
  • Xavi suma siete nominaciones, consolidándose como uno de los artistas emergentes más sonados del año.
  • Otros grandes como Shakira, J Balvin, Alejandro Fernández y Elena Rose también están en la lista de nominados, demostrando la diversidad y calidad de la escena latina actual.
PUBLICIDAD

Entre las 44 categorías que conforman la premiación destacan algunas de las más esperadas:

  • Artista del Año – Uno de los galardones más codiciados, con nombres como Bad Bunny, Carín León, Karol G, Maluma, Marc Anthony, Romeo Santos y Shakira en la contienda.
  • Canción del Año – Incluye temas que dominaron las listas, como DTMF (Bad Bunny), Latina Foreva (Karol G), Soltera (Shakira) y El Amor de Mi Herida (Carín León).
  • Álbum del Año – Reconoce proyectos completos que marcaron el año, como Debí Tirar Más Fotos (Bad Bunny), Tropicoqueta (Karol G) y Cosa Nuestra (Rauw Alejandro).

¿Cómo votar?

Las votaciones ya están abiertas para que los fans elijan a sus favoritos en PremioLoNuestro.com. El público podrá votar hasta el 26 de enero, asegurando que sus artistas preferidos tengan una oportunidad real de ganar.

Conoce acá a todos los nominados a Premio Lo Nuestro 2026

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Casados con hijos
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX