Karol G y los 8 datos curiosos que no sabías de ella

Si hay algo que la llena de adrenalina, además de subir a un escenario, es el deporte del motocross. La intrépida colombiana tiene una gran pasión por las carreras en moto y aunque sus padres le prohibieron montar y practicar ese deporte extremo, ella siempre se las ingeniaba para subirse a una moto, hobby que tenía desde los 11 años. “En mi casa no querían que hiciera motocross por eso de los accidentes, pero siempre me las ingeniaba. Luego ahorré y me compré dos motos”.