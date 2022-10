Karol G y Eduiz Caz interpretan 'Tusa' en versión regional mexicana

“Desde que empecé esta gira de conciertos con mi música en lugares enormes alrededor del mundo, una de las cosas más brutales que me he dado a mí misma, ha sido poder compartir el escenario con artistas que crecí admirando, de todos los géneros musicales que me encanta escuchar... Compartir nuestros estilos musicales, nuestras raíces y nuestras culturas en el escenario con todas las personas que he traído de sorpresa para ustedes ha sido un honor y un regalo no solo para ustedes sino también para mí”, explicó la colombiana en su cuenta de Instagram, antes de publicar los videos cantando con Eduin Caz.