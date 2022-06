Uforia #NewMusicPicks: Feid, Tiago PZK, Ozuna, Emilia y Gerardo Ortiz traen música nueva

¡Gerado Ortiz is BACK and BETTER than EVER! El reconocido exponente del género regional mexicano sorprende con su regreso y con el lanzamiento de su estreno, “Modo Crudo”. Esta rola, la cual tendrá a muchos desahogando sus penas, relata ese estado en el que te encuentras sufriendo por amor y que nada más te puede hacer sentir mejor que el alcohol. Este sencillo es solamente el comienzo de lo que está por venir en su upcoming album.