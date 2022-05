Uforia #NewMusicPicks: Camilo, Blessed y Los Tigres del Norte prenden el party con música nueva

Candy Sugar Pop - ASTRO

Sin perder su esencia, el boyband Coreano, ASTRO, se anima a probar sonidos diferentes en su nuevo álbum “Drive To The Starry Road”. Los talentosos chicos presentan como tema principal “Candy Sugar Pop”, donde además participaron en la composición. En la letra, ASTRO hace una invitación a la chica que les gusta, a salir en un date en una noche de verano. A must para los playlist de todas las AROHAs del mundo.