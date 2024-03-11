Los Esquivel y Blessd elevan el Electo-Corrido con el lanzamiento de "Exceso"

Los Esquivel, el dúo conformado por los talentosos hermanos Sebastián y Eugenio Esquivel, han vuelto a sacudir el mundo de la música con su último sencillo "Exceso", en colaboración con la estrella colombiana Blessd. Tras el éxito arrollador de su primer tema de electro-corrido lanzado en noviembre de 2023, Los Esquivel están listos para elevar aún más el género con esta nueva propuesta.

"Exceso" es una oda al estilo de vida lleno de fiesta y diversión, donde los artistas comparten versos que capturan la esencia de la juventud y la celebración. Filmado en Medellín, de donde es originario Blessd, el video musical no solo refleja la fusión musical entre México y Colombia, sino que también presenta el enérgico baile de Eugenio Esquivel, inspirado en el legendario Michael Jackson, lo que ha generado una rápida viralidad en las redes sociales.

El éxito de Los Esquivel no es nuevo, ya que su sencillo anterior "Alucin" debutó en el puesto #29 en el chart de Billboard Hot Latin Songs, y superó los 200 millones de streams combinados en plataformas digitales, consolidando su posición como una fuerza imparable en la escena musical actual.

Con el respaldo de dos discos de platino en Estados Unidos y México por el éxito de "Alucin", Los Esquivel están listos para seguir conquistando nuevos horizontes. Su nominación como "Artista Revelación – Regional Mexicano" en Premio Lo Nuestro es solo el comienzo de lo que promete ser una carrera llena de logros y reconocimientos.