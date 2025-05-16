Uforia New Music Picks: Prince Royce, Sebastián Yatra, Dannylux, Peso Pluma, Beéle y más

Prince Royce — Eterno (álbum)

¡Royceee! The wait is finally over and we can’t get enough of it porque en esta ocasión, el artista multiplatino e ídolo mundial de la bachata, Prince Royce, celebra el lanzamiento de su esperado octavo álbum de estudio titulado "Eterno". En esta producción discográfica, Prince Royce envuelve a sus fans en un viaje nostálgico que reinventa éxitos clásicos del pop reinventando legendarias canciones pop en inglés con el ritmo característico de la bachata de él. Rindiendo homenaje a los éxitos clásicos más queridos del mundo y manteniéndose fiel a sus raíces, Royce wraps himself in a successful album launch donde refleja la trayectoria de su prestigiosa carrera a través de los años through each song. We have “Eterno” on repeat!

Sebastián Yatra - Milagro

Luego de tres años desde su última producción discográfica, Sebastián Yatra, presenta su cuarto álbum de estudio, 'Milagro', un trabajo íntimo y profundamente humano que marca una nueva etapa en su carrera. Este proyecto transporta al oyente a una experiencia celestial, donde Yatra despliega su gran versatilidad musical a través de sonidos atemporales en escenarios modernos. El recorrido emocional toca temas como el amor, la sanación y la conexión interior, revelando a un artista más maduro, introspectivo y espiritualmente conectado.

Mattei, Arcángel, De La Ghetto, Jowell & Randy — Pa Las Girlas Remix

¡Esto es Pa Las Girlas! Tirando barras cargadas de mucho flow, rima y talento — llegaron Mattei, Árcangel, De La Ghetto y Jowell y Randy uniendo sus poderes en este viernes musical. Presentándonos “Pa Las Girlas Remix”, su nueva y contagiosa collab que sólo con el intro ya te encontrarás armando la fiesta del fin de semana, los chicos knew how to serve us. El lanzamiento original de este sencillo fue creado en tributo al reggaetón old school y con este remix… ¡tenemos como resultado un perreito fantastic!

Dannylux — Leyenda (álbum)

Para los amantes de la melancolía, Dannylux tiene el álbum perfecto para iluminar esos días grises, presentando “LEYENDA”, donde el cantante sierreño regresa con 19 nuevas canciones llenas de mucha evolución y sentimiento. Musicalmente, el disco refleja una travesía musical con sonidos melancólicos y envolventes, llevando al oyente por un camino entre lo terrenal y lo espiritual. Con cada release, ¡Danny siempre sabe como llegarnos al corazón!

Brray, Feid, De La Rose, NTG y Yan Block — Te Colaboro Remix

Con este collab, ya no nos hace falta nada más en el año porque este épico junte de artistas nos colaboró a lo grande. Presentando una colaboración explosiva en “Te Colaboro Remix”, el artista puertorriqueño Brray regresa con todo y con él, su combo incluyendo a Feid, De La Rose, NTG y Yan Block en este tema. El video musical se inspira en el universo visual del Inframundo que crea una atmósfera conceptual única y le da una identidad visual poderosa, simbólica y artística. ¡Que sigan los remixes!

Blessd, GORDO - Globo

GORDO, sigue firme en su objetivo de llevar la música latina al mundo del house y conectar culturas a escala global. Ahora une fuerzas con la superestrella colombiana Blessd para presentar “Globo”, una potente fusión de house-urbano que promete convertirse en el próximo gran himno internacional. Su inconfundible producción —un sonido house potente, envolvente y con una identidad latina única— se combina de manera natural con el flow característico y el estilo urbano de Blessd.

Pipe Bueno, Adriel Favela - Déjame Entrar

La potencia vocal de Colombia y el ingenio sonoro de México convergen en “Déjame Entrar”, el nuevo sencillo de Pipe Bueno y Adriel Favela, acompañados por El Mariachi Sol de México de José Hernández, en una versión profundamente evocadora del éxito original de Carlos Vives. Esta nueva entrega forma parte del ambicioso álbum tributo Vives con Mariachi.

Beéle — Borondo (álbum)

Estrenando su álbum debut, “Borondo”, Beéle’s musical project is nothing less than conceptual. A través de 26 canciones llenas de puro sentimiento, melodías hipnóticas y letras que te erizan la piel, Béele fusiona géneros como el reggaetón, el pop, afrobeats y los ritmos caribeños. Explorando sus raíces y demostrando su versatilidad con cada track, Beéle incluye a su vez colaboraciones con artistas de renombre como Marc Anthony y Carla Morrison en este disco. The vibes are immaculate, Beéle!

Rusherking, Yami Safdie — Justo Ahora

Cuando Argentina está en la casa, se siente y Justo Ahora, se nos viene una dupla poderosa con Rusherking y Yami Safdie, quienes nos entregan una colaboración llena de nostalgia y metáforas poderosas. Con versos contundentes que te llegan al alma como “justo ahora, que no hay recuerdo que no me hable de ti, de esa sonrisa que es mi musa en los domingos, y el domingo, será el día más triste si te vas de aquí” nos roban el corazón llenándolo de mariposas. Esta canción nos transporta a ese amor del bueno que vivieron nuestros abuelos donde el romanticismo era the only way of living.

Kobi Cantillo — Se Te Reza

El flow del artista pop venezolano, Kobi Cantillo, es algo por lo cual se le debe de rezar y en esta ocasión, nos entrega su más reciente creación musical nostálgica “Se Te Reza”. Inspirada en el Y2K era diseñada para admirar a la mujer, esta canción va más allá de ser un sencillo. Incluyendo vulnerabilidad y romanticismo en sus letras como, “cualquiera quiere llevarte al altar; a ti no se te habla, a ti se te reza” Kobi destaca cómo las mujeres merecen ser reverenciadas, no solo amadas. El video musical, bajo la dirección de Orange, destaca la habilidad que tiene Kobi en el baile y te hará sentir como que estás de regreso a los 2000. ¡Very aesthetic, Kobi!

Yeri Mua — De Chava (álbum)

¡TRAKAAA! Yeri Mua is always one step ahead of the game y hoy lo hace presentándonos su álbum debut, De Chava, donde en un recorrido de 15 canciones nos llena de puro girl power y epic collabs. Coronándose como la reina indiscutible de TikTok en el 2024, siendo la artista más escuchada en la plataforma a nivel global, se consolida también como la monarca del reggaeton mexa con este álbum. El proyecto incluye a grandes artistas como El Malilla, Bellakath, La Joaqui y Snow Tha Product, redefiniendo el reggaeton mexicano a pasos de muñeca sin duda alguna. Así que ojo, ¡chakales!

RØZ & Peso Pluma – Apaga La Luz

¡Peso Pluma in the club and we’re so here for it! El dúo vanguardista de artistas y productores RØZ se une a la estrella mundial Peso Pluma para entregarnos un sencillo innovador que lleva la voz de Peso Pluma a otros terrenos. Fusionando una producción electrónica hipnótica con la inigualable y casi susurrante voz de Peso — el resultado es otherworldly. The coolest part about this collab es que todo inició desde un Instagram DM and we’re so glad porque con su enfoque innovador en crear melodías y etéreas, blended con el talento de la Doble P, RØZ nos tienen begging for more. ¡Una atmósfera electrónica imperdible!

Rubén Blades, Fonseca — Nunca Me Fui

Let’s talk about legends! En este viernes de New Music Picks, el galardonado cantautor colombiano Fonseca presenta “Nunca Me Fui” junto al gigante de la salsa Rubén Blades, entregándonos como resultado una emotiva oda a las raíces y la migración. Usando una poética fusión de sonidos latinos, ambos artistas celebran el sentimiento universal de llevar la patria en el alma sin importar la distancia. Su visión con este tema fue crearla para aquellas personas aunque estén lejos de su tierra, nunca se han ido realmente y con tan solo a few seconds in… estarás envuelto en plena emoción.

Timø — Karma

What goes around, comes around y si ya pagaste tus deudas del ayer, prepárate porque lo mejor está por venir y a veces… eso viene en forma de una persona. Esto es precisamente lo que nos cuentan los chicos de Timø, quienes al ritmo de un tema lleno de pop/rock vibes, nos dejan saber que good Karma is on the way. En su más reciente sencillo, acompañado por un imperdible music video bajo la dirección de Hugo Rubiano, la agrupación nos entrega un glimpse de Y2K nostalgia, narrando a su vez la fortuna de encontrar el amor verdadero. Compuesta bajo la completa autoría e interpretación de la banda, este tema marca un regreso a sus raíces mientras exploran nuevos territorios sonoros. Obsessed!

Los Hermanos Rosario, Gilberto Santarosa - La Dueña del Swing

En el marco de su 45º aniversario, Los Hermanos Rosario presentan 'Infinito Positivo', un álbum poderoso que celebra más de cuatro décadas de trayectoria ininterrumpida llevando el merengue a lo más alto. Esta producción representa una declaración artística y una evolución sonora que conecta su esencia con nuevas interpretaciones, colaboraciones inesperadas y una energía que traspasa generaciones. El lanzamiento arranca con fuerza con “La Dueña del Swing”, ahora en una versión inédita junto al caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa.

Ricardo Montaner, Camilo, Evaluna Montaner — Si Tuviera Que Elegir

¡Atención, Tribu! Making us believe in the power of love cada vez más, esta vez Evaluna Montaner y Camilo se unen al icónico Ricardo Montaner para la nueva versión de “Si Tuviera Que Elegir”, un tema que el cantante de la balada romántica lanzó hace casi 23 años. Lo más full-circle de esto es que Ricardo Montaner creó el tema pensando en una Evaluna de entonces 5 años, reflejando los sacrificios emocionales que atraviesa cualquier padre y los artistas que luchan por un sueño. Para blow your mind even more, más allá de su lírica, lo que hace esta canción aún más especial es que fue la que protagonizó el baile de padre e hija en la boda de Evaluna y Camilo back in 2020. ¡Que viva el amor!

Óscar Ortiz — CARO

Entregándonos una poderosa balada para cantarlo todo desde la raíz, la estrella emergente mexicana Óscar Ortiz nos presenta su nuevo sencillo “CARO”. En este tema, Oscar Ortiz habla del dolor de la traición y el desamor en relaciones no recíprocas. Más que nada, él quería plasmar el reconocimiento que merecemos en una relación con cada verso. Mientras nosotros le seguimos dando repeat a la canción, Oscar Ortiz continúa arrasando mezclando lo tradicional del regional mexicano con un estilo contemporáneo y melódico. ¡Renovando la escena musical mexicana!

Jorge Drexler, Conociendo Rusia — Desastres Fabulosos

Así como hay plot twists milagrosos que nos llevan a los mejores acontecimientos de nuestras vidas, Jorge Drexler y Conociendo Rusia nos demuestran que también hay “Desastres Fabulosos” con su latest collab. Los ganadores del Latin GRAMMY, nos entregan este tema bajo la producción de Nico Cotton donde a través de 2 minutos y 43 segundos nos obsequian una preciosa declaración de amor al ritmo de un pop nostálgico pero contemporáneo. En esta colaboración, los artistas contaron con la participación de la estrella del rock español Leiva en la batería, Meritxell Neddermann en rhodes y coros, y Jordi Matas en bajo y guitarras. ¿El resultado? ¡Majestuoso!

Noreh — NOREH | A Film By La Vida Real (álbum)

Una pieza cinematográfica y conceptual es lo que nos entrega el talentoso cantautor y productor venezolano Noreh, presentando su nuevo álbum: NOREH | A Film By La Vida Real vía 5020 Records. En esta producción discográfica, el artista captura a lo largo de 15 canciones el viaje de un joven que navega entre el amor, el desamor y la transformación y todo mientras fusiona diversos géneros entre ellos el pop, balada, rock, bolero y más. El disco, lleno de temazos, versos y colaboraciones, incluye la canción principal titulada "Porsi" con Sin Bandera, una balada conmovedora que captura la urgencia del amor en el momento presente y una everlasting declaration of love que queda de manera sempiterna en el tiempo. ¡Una obra completa, Noreh!

Ale — Dime Corazón

Lanzando su nueva versión de “Dime Corazón” — la talentosa joven artista nicaragüense, Ale, rompe moldes presentando su más reciente sencillo. Este tema, compuesto por el reconocido cantautor cubano Amaury Gutierrez, cuenta con su bendición en el mismísimo tema interpretado por primera vez en una voz femenina. Con tan sólo escuchar las primeras estrofas del tema, te envolverá la melodiosa voz de Ale, donde utiliza su talento para cantar acerca de la vulnerabilidad que uno siente en momentos de soledad. Si estás buscando el perfect track para un weekend de reflexión y desconexión, this is the one.

Polo González — Junto A Mí

Presentando un corrido romántico que se convierte en el penúltimo adelanto antes de la salida de “Lado A” de su próximo álbum — el joven artista oriundo de Jalisco, Polo Gonzalez, transforma el dolor en arte en “Junto A Mí”, su latest single. Lanzada por el sello LIGAS MAYORES, en este tema Polo canta desde el POV de una herida que todavía está abierta. Sin embargo, sin querer evocar lástima, his newest single depicts in its entirety el proceso desgarrador que uno atraviesa cuando un amor se termina sin previo aviso. ¡Uno de los temas más personales de su carrera, sin duda alguna!

Joonti — Tom y Zendaya

El cantante urbano JOONTI nos sorprende en esta ocasión con TOM Y ZENDAYA, un tema que diferencia su estilo urbano, fusionando R&B y pop y explorando nuevos terrenos. Con esta canción, “El Niño de Oro” logra redefinir y establecer un estilo musical donde narra en sus letras una hermosa historia de amor, where he finds love de una manera inesperada. Este sencillo viene acompañado de un video musical con toques cinematográficos y emotivos grabado en Puerto Rico y que de inicio a fin, transmite deseo, ternura y nostalgia.

Ninel Conde, Nacho - Báilame Lento

Después de un emocionante y exitoso regreso a los escenarios, Ninel Conde se prepara para conquistar nuevamente el mundo de la música. Han pasado cinco años desde su último sencillo, “Tú me pones a pecar”, colaboración con el reconocido DJ y productor Juan Magán, y ahora, la estrella mexicana regresa con una nueva propuesta musical que promete arrasar en todas las plataformas.

Banda Los Sebastianes - Voy a Levantarme

El nuevo álbum de Los Sebastianes lleva por nombre “Voy a Levantarme”, en honor a su exitoso sencillo homónimo que se convirtió en el séptimo número uno en la carrera de la banda. El lanzamiento incluye el video musical de “Hoy Toca Llorar”, una colaboración con Lenin Ramírez que explora las emociones posteriores a una ruptura amorosa. Producido por Saúl Plata Madueño y filmado en Guadalajara, el video retrata el dolor, la reflexión y la esperanza.

El álbum, compuesto por 12 canciones, fusiona la instrumentación clásica de banda con letras que abordan el desamor, la celebración y la resiliencia emocional. Entre los temas más destacados se encuentran “Pinche Cupido”, “Sabes Qué Hora Es” junto a Luis Fonsi, y una nueva versión de “Malabares”, que refleja la evolución sonora del grupo sin perder su esencia.

