Uforia New Music Picks: Xavi, Manuel Turizo, DFZM, Emilia, Silvestre Dangond y más

En Privado - Xavi, Manuel Turizo

PUBLICIDAD

Xavi sigue impresionando con una nueva colaboración, esta vez formando equipo con Manuel Turizo en el tema ‘En Privado’. Esta canción combina a la perfección la bachata con el estilo de música mexicana sierreña característico de Xavi, mostrando su capacidad para transicionar sin problemas a un nuevo género. El tema está acompañado de un video grabado en Miami por los dos artistas.

Vestido Rojo - Silvestre Dangond, Emilia

Nada une mejor a América Latina de punta a punta que la cumbia. Y es precisamente este género musical el que reúne al ícono colombiano Silvestre Dangond y la estrella argentina Emilia en “Vestido Rojo”. Los ritmos de ambos países convergen en un tema inolvidable que combina la inigualable voz de Dangond con el carisma de Emilia, creando una fusión espectacular de cumbia y vallenato destinada a convertirse en el invitado estelar de todas las fiestas latinas alrededor del mundo.

Natti Natasha En Amargue -Natti Natasha

En 2024, la estrella dominicana reveló un proyecto en conjunto con el rey de la bachata, Romeo Santos. La colaboración creativa no solo resultó en una serie de canciones donde la cantante se sumerge en los ritmos de su país, sino en un disco completo. Natti Natasha en Amargue es el resultado, un álbum que incluye temas como “Escasez de Besos” y “Tu Loca”, además de “Yo No Comparto” junto a Ozuna, la carta de presentación de la producción.

La Punta Del Peak - DFZM, Maisak

DFZM, el rapero colombiano, regresa con “La Punta del Peak”, un tema que encapsula la intensidad de las noches sin freno, el magnetismo de una conexión inigualable y la energía arrolladora de vivir el momento al máximo. Acompañado por Maisak, una de las figuras más versátiles del género, DFZM entrega una canción cargada de deseo, ambición y un ritmo que hipnotiza desde el primer compás.

Lyke Miike Deluxe - Myke Towers

Apenas un mes después de publicar su sorprendente resurgimiento del trap en Lyke Miike, la superestrella mundial considera necesario desahogarse un poco más - y esta edición deluxe es suficiente espacio para expandir el universo sónico de Myke Towers. Hoy, Towers ha reeditado el álbum con catorce impresionantes temas adicionales que profundizan en las complejidades de la infatuación, el amor y las emociones impulsadas por el poder. Incluyendo los ritmos palpitantes y el magistral juego de palabras de su predecesor, la edición deluxe de LYKE MIIKE es coherente tanto desde el punto de vista estético como sonoro, lleno de un nuevo conjunto de ritmos y rimas poderosos.

Sisas Nada Remix - Blessd, Ryan Castro, Kris R y Tury

¡Ojo con este remix! Blessd, Ryan Castro, Kris R y Tury se montan en el remix de 'Sisas Nada´, un trap puro para la calle, que El Bendito había grabado con Maluma en 2024. Medellín sigue marcando el paso en la música urbana y con este junte, el perreo se pone. ¡Duro y sin filtro´

Aprovéchalo - Alejo

Alejo sigue rompiendo barreras y marcando el comienzo de una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de “Aprovéchalo”, su primer sencillo de 2025. En esta canción, rinde homenaje a las leyendas del reggaetón Wisin y Yandel, abriendo el tema con un sample del clásico.

Encantadora (Sinfónico) - Yandel

Yandel revive la magia de su éxito del 2015 "Encantadora" con la versión sinfónica en vivo, una remezcla que esta vez incluyó violines, violonchelos, flautas, oboes, clarinetes, trombones y trompetas, tubas y un coro de sopranos. Una verdadera mezcla que reúne lo mejor del reggaetón con lo imponente de la música clásica. Con este lanzamiento, Yandel abre paso a un nuevo concepto llamado "Yandel Sinfónico" que incluye 30 canciones de su catálogo y que el público podrá disfrutar muy pronto.

Noche De Luna - Mau Y Ricky, Lagos

Cualquier cosa puede suceder en una noche de luna, y eso es exactamente de lo que se trata el nuevo sencillo de Mau y Ricky, "Noche de Luna", una canción que enciende el alma y marca una colaboración especial con Lagos. La letra lo dice todo: “Puede ser que esto esté pasando en el momento exacto.” Una noche inesperada el azar te puede cruzar con la persona indicada en el instante perfecto.

Volver - Piso 21, Marc Anthony & Beéle

"Volver", es una poderosa fusión de reggaetón, salsa y afrobeat, que marca un hito en la carrera de Piso 21 al presentarse como trío. La letra habla acerca de un lamento por un amor perdido, con un tono de arrepentimiento y deseo de regresar a tiempos mejores. Marc Anthony, con su característica voz poderosa, aporta un toque tropical único, mientras que Beéle añade una frescura contemporánea con la voz perfecta para el afro. La mezcla de géneros crea una atmósfera vibrante, que invita tanto a la reflexión como al baile. La frase “estoy muriéndome por volver” resalta la desesperación de la letra. La canción no solo es emocional, sino también contagiante, con una instrumentación que nos lleva a la nostalgia.

Season 1 - Alex Rose

Alex Rose inicia el año 2025 con el lanzamiento de su EP de ocho temas, SEASON 1. Este proyecto completa una trilogía que comenzó con Episode 1 y Episode 2, ambos lanzados el año pasado. El EP incluye temas favoritos de los fans como “Estelar”, “Taco de Cristal”, “She Outside” y “Mejor Que Antes”, a la vez que presenta dos canciones totalmente nuevas, entre ellas el esperado focus track, “Lipstick”.

Sin Llorar - Yuridia (álbum)

Yuridia, una de las mejores voces de México, presenta su séptimo álbum de estudio Sin Llorar. Se trata de 14 canciones que se plantan cara a cara con el desamor a través de la crudeza del regional mexicano. “Un Bendito Día”, junto a Alejandro Fernández, es el sencillo principal del álbum, una poderosa ranchera que celebra ese momento de claridad cuando reconocemos que alguien especial no era quien decía ser. La canción se convierte en un himno de empoderamiento que agradece a la vida por la capacidad de superar y seguir adelante.

Mi Primer Día Sin Ti - Edén Muñoz

En febrero, no todos celebran el amor. Para acompañar a aquellos con el corazón roto, Edén Muñoz presenta “Mi Primer Día Sin Ti”, una balada norteña que captura la melancolía y el duelo tras el fin de una relación. Con una letra cruda y una interpretación emotiva, Edén narra la historia de las primeras 24 horas después de la separación, cuando los sentimientos y el dolor están aún a flor de piel.

PUBLICIDAD





La Lotería - Los Tigres Del Norte

Los Tigres del Norte presentan “La Lotería”, primer sencillo de su próximo álbum. Con su estilo único e incomparable, Los Tigres del Norte presentan un corrido escrito por el reconocido compositor Luciano Luna. Es una reflexión sobre la vida y la sociedad, utilizando la metáfora de la lotería para describir aquellas historias de carácter social que suceden en México y América Latina como: la migración, la política y la seguridad.

Bunda - Bodine & Letón Pé

Bodine y Letón Pé presentan su primera colaboración, “Bunda”. Por meses, las artistas se admiraban desde lejos en las redes sociales, intercambiaban mensajes y comentaban sobre el trabajo de cada una. Lo que comenzó como una admiración mutua, finalmente se dio vida en un día en un estudio en Miami, donde su innegable química se hizo cargo y llevó a la creación de esta sexy y audaz canción de funk brasileño.

La Mujer Que Soy - Fanny Lu

La icónica cantante colombiana Fanny Lu está de regreso en la escena musical con el lanzamiento de su nuevo sencillo "La Mujer Que Soy", el primer adelanto de lo que será su próximo álbum en celebración de 20 años de una exitosa carrera musical. Este regreso marca una nueva etapa en la trayectoria de Fanny Lu, mostrando una versión madura y renovada de la artista, con un sonido fiel a su esencia pero con una evolución musical que promete conquistar a sus fans de siempre y a nuevas audiencias.

Bruta - Oscar Maydon, El Alfa, Victor Mendivil

Oscar Maydon causó revuelo en redes sociales al adelantar su próxima colaboración con El Alfa “El Jefe”, el Rey del Dembow dominicano y el artista mexicano Víctor Mendivil. El resultado es “Bruta”, un sencillo que fusiona los universos musicales de ambos artistas a través de la contundencia del dembow. La colaboración llega luego del éxito de Maydon junto a Fuerza Regida en “Tu Boda.

Yuri Y Sus Amigos de Regional Mexicano - Yuri

Las mejores canciones son aquellas que trascienden el tiempo. Un ejemplo perfecto es “Maldita Primavera”, éxito que Yuri lanzó en 1981 y que, 44 años después, continúa resonando con fuerza entre los amantes de la música en español. El tema, originalmente interpretado en italiano por Loretta Goggi, renace en 2025 en la voz de Yuri junto a Ángela Aguilar. Esta nueva versión forma parte de Yuri Y Sus Amigos de Regional Mexicano, un álbum de siete canciones que reimagina los éxitos de la cantante veracruzana junto a estrellas de la música mexicana como Paquita la del Barrio, Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, y Carín León, entre otros

Quiero Hacerte El Amor - Pipe Bueno, Nico Hernández

Pipe Bueno, presenta una nueva versión de su éxito “Quiero Hacerte el Amor”, ahora renovado y en colaboración con Nico Hernández. Esta canción ofrece una experiencia musical fresca y movida que lleva a los oyentes a un viaje sonoro cargado de emoción y conexión. El tema fusiona lo mejor de la música popular y la tradición colombiana, presentando una propuesta sonora innovadora que refleja la evolución artística de Pipe.

Tinder - DND

Tras el éxito de su primer EP, la boy band DND sigue consolidándose como una de las propuestas más prometedoras de la música con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Tinder”. Esta canción fusiona el trap con un estilo urbano-pop, siendo su tema más urbano hasta el momento. “Tinder” es un tema cargado de energía que captura la esencia juvenil y fresca de la banda que fue compuesta por los propios integrantes de DND junto a Fega y Richard Camacho (ex CNCO).

Caramelito - Guaynaa

Luego de sorprender a la industria en 2024 con sus dotes salseros, el cantante puertorriqueño Guaynaa presenta su primera canción inédita de salsa, “Caramelito”. El sencillo está disponible en todas las plataformas digitales. Coescrita por Guaynaa junto al compositor panameño Omar Alfanno, “Caramelito” es una salsa romántica que narra la devoción de un hombre por un amor prohibido, jugando con dulces pero picantes metáforas para referirse al imaginario encuentro entre los personajes.



Otros recomendados