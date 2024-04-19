Uforia #NewMusicPicks: Blessd, Ryan Castro, Eden Muñoz, Ángela Aguilar y más estrenan música nueva

Mírame - Blessd

PUBLICIDAD

Después de haber lanzado su tercer álbum de estudio “Si Sabe” con el que ha alcanzado millones de reproducciones en las plataformas digitales, el hitmaker hecho en Medellín trae una nueva producción que servirá como abrebocas de una versión evolucionada de su más reciente disco “Si Sabe” Deluxe Edition."Mirame" es una canción emotiva sobre una ruptura: ella está cansada de las mentiras y decide dejarlo; él está herido, pero la deja ir. Además, la canción cuenta con la colaboración del exitoso compositor Keytin. Puedes ver EN VIVO a Blessd en el Uforia Mix Live en Miami este 22 de junio.

El Cantante del Ghetto 'La Salsa' - Ryan Castro

El pasado fin de semana, Ryan Castro hizo su debut en Coachella como invitado sorpresa durante el set de Ludmilla, y ahora nos presenta su nueva canción, un sencillo de salsa junto a COQE y La Eterna, en un homenaje al icono de la salsa puertorriqueña, Héctor Lavoe, que da título al álbum y que hará parte del mismo que tiene como fecha de lanzamiento el 9 de mayo.

¿Cómo Te Fue Sin Mi? - Eden Muñoz

El tema es el primer single de su próximo álbum y con él adelanta el sonido que definirá el disco. El nuevo single trata sobre el desamor desde el punto de vista de un hombre que ha pasado página y es consciente de que su ex novia lo está pasando mal por su decisión de dejar la relación, de la que ahora se arrepiente profundamente. El coro, "Voy aprovechar mi momento humilde, para reirme y pa' preguntar. ¿Cómo te fue sin mi?, Te lo dije, Te lo dije, Casi por nada quisiste volver a buscarme otra vez, Y eso se llama rogar, ¿cómo no? Aquí y en China" se acompaña de un riff de guitarra en esta nueva canción de amor triste del cantautor junto a un nuevo vídeo.

Teka - Dj Snake x Peso Pluma

El mundialmente reconocido DJ francés y productor multi platino DJ Snake se une al fenómeno internacional Peso Pluma para lanzar su electrizante nuevo sencillo "Teka". Esta colaboración de superestrellas combina la voz única de Peso Pluma con las habilidades de producción dinámica de Snake, resultando en un himno vibrante que trasciende las fronteras de todos los géneros culturales. La canción fue estrenada durante el explosivo set de DJ Snake en Coachella, cuando Peso Pluma se unió a él en el escenario para tocar la canción en vivo por primera vez.

KAI - Greeicy

La cantautora colombiana revela su lado más íntimo, en un emocionante viaje durante la maternidad. Con esta emotiva canción dedicada a su hijo, ha conmovido los corazones de miles de seguidores alrededor del mundo. Después del éxito de su anterior trabajo "Yeliana", Greeicy regresa con una canción que toca fibras sensibles y emociona a todos los que la escuchan. "KAI" es una celebración de la vida y del amor incondicional que une a madre e hijo.

Cangrinaje - Nicky Jam, Trueno

Nicky Jam regresa al Reggaetón “old school” junto a Trueno. En una fusión explosiva de talento y nostalgia, Nicky Jam, el ídolo y pionero de la música urbana, une fuerzas con el fenómeno argentino para presentar su más reciente sencillo. Este nuevo tema marca un hito en la industria, llevando a los aficionados de regreso a las raíces del reggaetón, ese sonido crudo y vibrante que caracterizó los primeros pasos de Nicky Jam en su ascendente carrera artística.

Guay - Ozuna, Bad Gyal

El fenómeno global de la música latina, Ozuna, se adueña una vez más de la escena mundial urbana con el lanzamiento de un vibrante sencillo que une su talento con la poderosa presencia de Bad Gyal. El tema es el reflejo de una danza de seducción, un canto a la figura femenina que hechiza y empodera. En el videoclip, esta historia cobra vida con la presencia imponente de una Bad Gyal que encarna el encanto femenino, dejando una estela de admiración a su paso. Ozuna, por su parte, refleja la fascinación y el arrobamiento que la cantante suscita en todos los que la contemplan.

Mis Amigas Las Flores - Ángela Aguilar

Luego de un éxito rotundo con su disco Bolero, en el que Ángela Aguilar comprobó nuevamente el gran talento vocal y elegancia que la caracteriza, ahora lanza su nuevo sencillo “Mis Amigas Las Flores”. Con esta canción, Ángela explora las complejidades del amor y el autodescubrimiento. Fue compuesta enteramente por la misma Ángela y es una canción totalmente de mariachi fusionado con un poco de piano, demostrando que su talento va más allá de la interpretación y que se mantiene firme en su compromiso con la música de mariachi.

Bien Loco - Wisin, Mora

Este junte, no solo marca la inesperada unión entre los boricuas, sino que también sirve como un adelanto del esperado nuevo álbum de Wisin, "Mr. W.", programado para su lanzamiento el próximo 26 de abril. El tema destaca por su energía contagiosa y su fusión de estilos únicos, una característica que ha definido la carrera de Wisin como artista y productor. Con la participación de Mora, uno de los invitados especiales en este proyecto, la canción promete conquistar la fanaticada y establecerse como un éxito indiscutible en el panorama musical tanto en Puerto Rico como a nivel internacional.

Baño María - Ca7riel y Paco Amoroso

A lo largo de las 12 canciones que conforman Baño María, su primer disco en conjunto. Como ya es su sello, pueden jugar al descaro, al amor, al desamor, al beboteo nocturno y la ironía social, a veces todo junto en cuestión de versos. El álbum está conformado por 12 canciones que cuentan con la producción de figuras de renombre y las colaboraciones del disco son las dos grandes estrellas del pop argentino: Lali y TINI.

Ojos Que No Ven - Gian Marco, Leonel García

A tan pocas semanas del lanzamiento del nuevo disco de Gian Marco, el cantautor peruano nos presenta el quinto y último adelanto de este esperado material. Se trata de una poderosa balada que se titula "Ojos Que No Ven", al lado de otro de los artistas más importantes de México, el integrante del dúo Sin Bandera, Leonel García. Esta canción es el resultado del silencio y la soledad. Dos estados en donde la reflexión es esencial, donde podemos entender un poco mejor la importancia de decirnos la verdad y ser libres.

Quisiera Repetir - Kevin Roldan

El ídolo colombiano Kevin Roldán está listo para hacer su gran regreso a la escena musical con un comeback lleno de sorpresas. Después de tomarse un tiempo personal y enfocar su energía en metas personales, como el anuncio de ser padre y su reciente colaboración y gira con el maestro Leo Dan, Kevin está preparado para ofrecer a sus fans una nueva etapa en su exitosa carrera, fusionando sus esencias originales del trap, reguetón y colaboraciones importantes que recordarán los sonidos de sus inicios, los mismos que lo catapultaron al reconocimiento global. En esta nueva canción, Kevin Roldán se une al talentoso productor Mauro Dembow, creando una experiencia auditiva que resuena con la nostalgia y los sentimientos profundos.

Te Adoro - Damián

Damián, el carismático cantautor colombiano, reconocido por su energía caribeña y su capacidad para fusionar ritmos tropicales, ha anunciado el lanzamiento de su más reciente producción musical: "El Tropical Feeling - Vallenato & Cumbia Edition". Este álbum promete sumergir a los oyentes en un viaje lleno de ritmos contagiosos y letras emotivas. Compuesto y producido en su totalidad por Damián Torres y Luis Ortega, el álbum abarca una variedad de géneros, desde el vallenato hasta la cumbia, pasando por fusiones tropicales que cautivarán a todos los amantes de la música latina. El sencillo principal, "Te Adoro" sirve como carta de amor a Colombia y a su gente.

Me Equivoqué De Vida - Alvaro Rod, Master Chris (La Nueva Cepa)

"La Nueva Cepa" une a 12 de los músicos más talentosos de diversos géneros y de toda América Latina con el propósito de afianzar su estatus como las próximas estrellas de la música latina. El artista que se encarga de presentar este concepto es Álvaro Rod con una irresistible canción de salsa, que rebosa con melodías vibrantes y letras dulces, llevando a los oyentes a un hermoso estado de romance que seguramente los dejará sintiéndose elevados y renovados por el poder del amor.

El Cielo Más Cerca - Felipe Peláez

Después de emocionar a innumerables fanáticos en todo Estados Unidos a principios de este año, el cantante regresa con "El Cielo Más Cerca", un regalo especial para sus seguidores que lo han apoyado a lo largo de los años y que esperan con gran anticipación su próximo álbum "Un Sueño Llamado Sinfónico". Rebosante de melodías románticas y ritmos soñadores, es una canción dedicada al poder del amor. A través de letras inspiradoras, el cantautor habla sobre cómo el cielo puede sentirse un poco más cerca cuando experimentamos el amor de esa persona especial, llevando su esencia única en nuestros corazones dondequiera que vayamos.

Daruma - Darumas

El colectivo de música en vivo Darumas, debuta su primer sencillo, "Daruma", una contagiosa canción de pop y funk latino, con un mensaje de esperanza, resiliencia y amor, justo como el nombre de su banda. El tema comparte la experiencia emocional de deseo y esperanza, e invita al público a compartir un viaje emocional lleno de aspiraciones y esperanza, interpretado por unas voces llenas de alma y con un ritmo pegajoso y original.



Otros recomendados

PUBLICIDAD