Uforia #NewMusicPicks: Christian Nodal, Adriel Favela, Nio García, Tiago PZK y más estrenan música nueva

Christian Nodal - No Me 100to Bien

El segundo sencillo de Nodal, No me 100to bien, es la continuación de su sencillo anterior Kbron Y Medio. La suave balada de mariachi se combina con sutiles Charchetas & Tololoche. "Ya me tomo como 200 copas, buscando el sabor de tu boca, pero a lo lejos, se me nota, que yo no te supere" - la letra bellamente cantada en la voz de Nodal hace el dolor de un amor perdido de alguna manera más soportable.

Gotti A - Tiago PZK (álbum)

Recordando la expresión "dos caras de la misma moneda", "GOTTI A" establece un equilibrio entre Tiago y su alter ego "Gotti A", y cada canción representa un paso en su transición de ser humano a icono del pop, mostrando la dualidad y metamorfosis del artista. El álbum, de 14 canciones, sigue a la estrella mientras cambia de género musical: Latin, Urban Pop, R&B y más, pero manteniendo la esencia de Tiago.

Aitana - 4TO 23

Ha llegado el tan esperado lanzamiento de Aitana. Nos trae un tema con vibrantes sonidos pop que busca convertirse en uno de los grandes éxitos del verano. La canción habla del amor y de las experiencias únicas de las primeras veces en una relación.

Mela - Nio García, Blessd, Sog

La letra de esta canción nos presenta un relato de una intensa relación cargada de pasión y deseo. Con un tono explícito y directo, los cantantes describen su atracción por una mujer que destaca por su lencería roja escarlata y su independencia. La narrativa se enfoca en la química y el entendimiento mutuo, subrayando el deseo físico y las fantasías compartidas. La letra también resalta una dualidad en la relación, donde la atracción física es prominente, pero se evita un compromiso emocional profundo.

Por Una Vez - Charlie Zaa, Kevin Roldán

Charlie Zaa nos sorprende con un enfoque fresco y renovado, manteniendo la esencia romántica que lo caracteriza. El nuevo sencillo “Por Una Vez” en colaboración con el artista urbano Kevin Roldan, es una salsa al mejor estilo del cantante colombiano, y está dedicada al desamor y la frustración. Es, además, el preámbulo del lanzamiento del nuevo álbum de Charlie Zaa, que verá la luz en el mes de julio. Un álbum que nos transportará a través de melodías cautivadoras y letras profundas, a un viaje emocional

Lunetas - Adriel Favela

Adriel Favela sigue haciendo gala de su espíritu libre y nuevamente, sorprende la escena musical con un corrido fuera de serie con el que vuelve a sus raíces con el género en el que fue uno de los artistas clave que sentaron las bases del movimiento de corridos contemporáneos y que, hoy en día, la están rompiendo. Desde sus inicios, Adriel se ha caracterizado por siempre ir más allá, explorando diversos géneros y colaborando con grandes artistas de la industria. Y en esta ocasión, se une a Tito Double P y Juanchito para iniciar una nueva etapa en su carrera.

Loba - Dálmata

El aclamado artista urbano puertorriqueño Dalmata, sorprende con su nuevo sencillo titulado "Loba". Este tema, diseñado para cautivar a sus seguidores más fieles y conquistar a una nueva generación, promete ser un éxito rotundo. "Loba" es una canción que, de manera divertida y jocosa, explora cómo las apariencias pueden engañar y destaca el poder oculto que todas las mujeres llevan dentro, un poder capaz de conquistar todo y a todos. Con su estilo inconfundible y la energía que lo caracteriza, Dalmata invita a bailar y disfrutar de un beat pegajoso y vibrante.

Aquella Noche - Alexis y Fido

Un "Perreo Progresivo" ya que la velocidad del tema es más rápida y se fusionan sonidos electrónicos sin dejar la esencia del reggaeton. Este sencillo fue creado con la idea de mezclar ritmos con temas contemporáneos manteniendo un concepto bailable que funcione tanto para escucharlo en la playa o bailarlo en la disco.

Yo Nunca Te Mentí - Daniel Me Estas Matando, Elsa Y Elmar

Los autoproclamados pioneros del género boleroglam romántico, han compartido una nueva y seductora canción titulada "Yo Nunca Te Mentí", con una colaboración con la talentosa cantautora Elsa y Elmar. Esta canción continúa con el sonido característico del dúo, creado por Daniel Zepeda e Iván De La Rioja, que combina influencias nostálgicas con elementos modernos para crear algo verdaderamente único. “Yo Nunca Te Mentí” es una canción con grandes emociones y melodías sensuales.

PE$O - Caleb Calloway, Cloonee, Alvaro Díaz

El productor multiplatino Caleb Calloway lanza su nuevo éxito tech-house titulado "PE$O", con colaboraciones de Álvaro Diaz y el DJ inglés Cloonee. Este single es el tema perfecto para electrizar las pistas de baile con su contagiosa energía y se estrena en medio de una creciente expectación por el próximo álbum de Caleb Calloway, "Hayabusa".



