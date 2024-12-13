Uforia New Music Picks: Tokischa, Nathy Peluso, Peso Pluma, Blessd, Ca7riel y Paco Amoroso y más

Mírame Remix - Blessd, Anuel AA

Blessd y Anuel AA vuelven a unir fuerzas, consolidando su química artística en una colaboración que promete dejar huella. En menos de un mes, los artistas han trabajado juntos nuevamente para darle vida a la nueva versión de este éxito mundial, llevándolo a otro nivel. Este remix no solo destaca por la potencia de sus voces y estilos únicos, sino también por la emoción y energía que ambos imprimen en cada verso.

De Maravisha - Tokischa, Nathy Peluso

Tokischa lanza su nuevo sencillo y video musical, «De Maravisha»(«Maravillosamente») con la colaboración de la cantante, compositora, rapera argentina y ganadora del Grammy Latino, Nathy Peluso. Ambas mujeres muestran en el nuevo vídeo sus fuerzas sin complejos y su talento para el rap en español por el que son conocidas por sus fans. La canción fue escrita por ambas artistas.

Ca7riel y Paco Amoroso - Baño María En Vivo

La dupla argentina deleita a sus fans con su primer álbum en vivo: Baño María (En Vivo - Buenos Aires). No es cualquier show: se trata del punto de partida de esta nueva etapa en la trayectoria conjunta de los artistas, la noche de presentación oficial e inicio del tour de ‘Baño María’. Este es el primer disco conjunto de Ca7riel & Paco Amoroso, síntesis de una propuesta que viene tomando forma desde 2018, cuando comenzaron a lanzar singles juntos.

Efímero - Greeicy

Greeicy, cierra el 2024 con el estreno de su nuevo sencillo, "Efímero", una obra que encapsula el dolor, la nostalgia y la aceptación de las ausencias que transforman nuestras vidas. La canción nació de un momento profundamente personal para la artista colombiana. Inspirada en la pérdida de una querida tía y las emociones que brotan cuando alguien especial ya no está, Greeicy canaliza esta experiencia para conectar con aquellos que han sentido el vacío que deja una partida.

Hollywood - Peso Pluma (video)

El ícono mundial y líder del movimiento de la música mexicana, Peso Pluma, presenta el esperado video musical de "Hollywood", con Estevan Plazola, de su exitoso álbum Éxodo. En "Hollywood" Peso Pluma explora temas de ambición, desilusión y la montaña rusa emocional del éxito. A lo largo del video musical oficial, los espectadores ven un montaje de imágenes exclusivas detrás de escena de Peso Pluma y Estevan Plazola del año pasado, entrelazadas con clips de la gira Éxodo

BSUKEO - RaiNao

La artista puertorriqueña, concluye su exitoso año con un nuevo sencillo “BSUKEO” producido por Wiso Rivera, Giova De Las Aguilas y Jota Rosa. El tema es un perreo experimental con cambios de ritmos, acordes y progresiones melódicas fuera de lo normal dentro del género de reggaetón.

Frente Al Mar (Remix) - Beéle, Ozuna

Beéle y Ozuna se unen en una colaboración explosiva. Desde los paradisíacos paisajes de la República Dominicana, este nuevo lanzamiento combina lo mejor de ambos artistas en una oda al romance, la música tropical y el espíritu caribeño. Este remix no solo amplifica la magia de la versión original, que cuenta con certificación platino en Colombia, sino que la reinventa con la energía y el flow característico de Ozuna.

No Hay Verano Sin Gordo - GORDO

El productor, GORDO, continúa revolucionando la escena musical ahora con su nuevo EP, "No Hay Verano Sin Gordo". en el que une fuerzas con artistas de 5 países diferentes, creando un sonido único que fusiona sus raíces latinas con los ritmos más actuales de la música electrónica. Este nuevo proyecto, colabora con una cartelera estelar de artistas latinos como Eladio Carrión, Bad Gyal, Emilia Mernes y Sfera Ebbasta.

Te Encontré - Maeso, Nacho

Maeso, el cantante y compositor puertorriqueño en rápido ascenso ha unido fuerzas con la estrella venezolana, Nacho, para lanzar el nuevo himno festivo “Te Encontré”, perfecto para esta época navideña. El tema llega tras su último sencillo “Vino Tinto” y también formará parte de su próximo EP.

Private Suite: Vol.2 - Roa

Este EP de 9 canciones, altamente anticipado por sus fans, es una explosión de sonidos que van desde el trap hasta el reggaeton, pasando por el R&B más sensual. La música de ROA, que conecta especialmente con las mujeres, explora temas de intimidad y deseo con un enfoque audaz y auténtico. Private Suite: Vol. 2.' llega tras el lanzamiento de 'Private Suite: Vol 1' y 'Private Suite: Vol 1 [Reloaded]'.

Otra Mentira - Oscar Maydon

Después del rotundo éxito de su hit ‘Tu Boda’, Oscar Maydon continúa brillando en el escenario musical con su esperado sencillo ‘Otra Mentira’. El joven artista mexicano, presenta una balada romántica llena de emoción y verdad, donde la vulnerabilidad y el desamor se entrelazan en una poderosa narrativa.

Ohnana - Kapo, AfroSalto (Remix Extended Version)

El éxito global “Ohnana” de la estrella colombiana Kapo, certificado diamante la semana pasada, regresa con la versión extendida del remix junto a AfroSalto. El hit del verano regresa renovado, apuntando a conquistar el hemisferio sur en su próxima temporada veraniega.

La Favorita de Mi Mamá - Hamilton

En un gran momento para el género afrobeat a nivel mundial, Hamilton presenta *“La Favorita De Mi Mamá”*, una canción que promete convertirse en un éxito rotundo y conquistar corazones alrededor del planeta. Este tema, cargado de ritmos vibrantes y letras llenas de sentimiento, formará parte del ambicioso proyecto *Afro Rockstar*, el álbum debut de Hamilton. Con este lanzamiento, el artista no solo reafirma su talento, sino que también busca posicionarse como una de las figuras más representativas del género, llevando el afrobeat a nuevas fronteras y conectando con audiencias de diferentes culturas y generaciones.

Sabrás - Paola Jara - Herencia De Timbiquí

Paola Jara culmina el 2024 con un lanzamiento que marca un hito en su carrera: una colaboración histórica junto a Herencia de Timbiquí que fusiona la música popular con los ritmos tradicionales del Pacífico colombiano. Este estreno corona un año excepcional para la artista, quien se ha consolidado como una de las voces más prominentes de la música popular colombiana.



