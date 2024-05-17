Uforia New Music Picks: María Becerra, Luis Fonsi, Chiquis, Blessd y muchos más llegan con música nueva

El Viaje - Luis Fonsi

Después de transportarnos durante los últimos meses a diferentes lugares a través de grandes temas como “Buenos Aires”, “Pasa La Página – Panamá”, “Santiago”, “La Romana”, “Marbella” y “Roma”, Luis Fonsi estrena ‘El Viaje’, su onceavo álbum de estudio, y uno de los más versátiles de su carrera, no solo por la variedad de géneros musicales que acompañan a los 12 temas, sino también por la interpretación de Fonsi, la lírica y las colaboraciones con artistas de diferentes partes del mundo, incluyendo a Laura Pausini, Carlos Vives, Omar Montes, y Jay Wheeler.

Imán - Maria Becerra

La cantante y compositora argentina lanza el esperado adelanto de su próximo álbum. Luego de diez meses desde el lanzamiento de su último lanzamiento, la artista regresa con una pegajosa canción pop como carta de presentación de la nueva era.’Imán’ es una declaración pop, impregnada de la influencia distintiva de Estocolmo, en donde nacieron infinidad de Pop hits de la mano de Max Martin y Denniz Pop, logrando como resultado un sonido que fusiona la cultura pop europea con el magnetismo único de la artista.

Reina Buchona (Puro Pinche Pari Pt. 1) - Chiquis, Don Elektron

Este es el tercer adelanto del próximo álbum de Chiquis, ‘Diamantes’, que saldrá el 30 de mayo. El tema habla de la fiesta y de lo bien que se la pasan cuando están de party. Chiquis recientemente anunció su próxima gira por Norteamérica titulada Diamantes Tour, donde la cantante ha diseñado una nueva experiencia en vivo llena de sus más grandes éxitos interpretados junto a su banda para todos sus fans.

Blessdeluxury - Blessd

El cantante colombianos nos presenta su nuevo disco titulado “Blessdeluxury”, un nuevo proyecto que reafirma la evolución de un sonido único contundente Este nuevo trabajo musical consta de 11 canciones nuevas que exponen la versatilidad que tiene Blessd como artista al juntarse con algunos de los exponentes más importantes del género entre las que se destacan: Nicki Nicole, Ñejo, The Rude Boyz, Hades66, y Pirlo. Dentro de este disco se resalta la participación de la argentina Nicki Nicole con quien presenta “Diferente” que se establece como focus track de este nuevo trabajo musical. Puedes verlo EN VIVO el 22 de junio en el Uforia Mix Live en Miami. Compra acá tus entradas.

Ya Te Olvidé - Natanael Cano

Natanael Cano lanza “Ya Te Olvidé”, un cover del éxito grabado originalmente por Rocío Dúrcal y de la autoría del legendario compositor mexicano Marco Antonio Solís. Con su estilo distintivo, Cano reinventa esta emotiva canción, dándole un toque contemporáneo para llevar este gran clásico a las nuevas audiencias.Producido por el mismo Cano, captura la energía única y la pasión que el artista transmite en cada uno de sus temas. El video captura momentos de la interpretación de dicho tema, durante su reciente presentación sold out en el Palenque de Hermosillo, Sonora, su tierra natal.

Canción 2 - Mau y Ricky

Este es el cuarto sencillo lanzado del esperado álbum 'Hotel Caracas' de Mau y Ricky, una canción que nos trae un sonido emotivo y relajado que va directo al corazón. Con arreglos vocales cuidadosamente concebidos, beats de batería sólidos, sonidos atmosféricos y un flow único, la canción se siente como un solo respiro, lleno de aire fresco. "Canción 2" es una fusión perfecta de sonidos urbanos y contemporáneos con un toque de romanticismo atemporal, como refleja la letra: "Estar enamorados hasta envejecer". Junto a esta canción, se revela el tracklist de ‘Hotel Caracas’, un álbum que tendrá 15 canciones.

Corazón en Coma - Camila, Eden Muñoz

Después de la esperada reunión que tuvo lugar el año pasado, Camila lanza un nuevo tema de su próximo nuevo álbum que saldrá este año. Con su primer single, «Diamantes y amaranto», el grupo de pop ofreció a sus fans un adelanto del grupo explorando el género de la 'Música Mexicana'. Su lanzamiento de esta semana, «Corazón en coma», continúa en el mismo género y es una colaboración con el autor, productor, músico e intérprete más versátil de la música mexicana, Edén Muñoz.

Ya Te Superé - Xavi, Tony Aguirre

Xavi lanza su nuevo single, junto a Tony Aguirre, después de colaborar con él en su éxito, "Modo DND" en octubre de 2023. Esta es la primera colaboración desde su canción número 1, «La Diabla». Después de que se filtrara un clip de la canción, los fans han estado esperando ansiosamente su lanzamiento. Xavi también ha estado interpretando esta canción como parte de su lista de canciones durante su gira «Poco A Poco» y Tony Aguirre se unió a él en el escenario para actuar durante sus conciertos en Los Ángeles.

Besiños - Angel22

el dinámico grupo de chicas, estrena su más reciente sencillo titulado "Besiños". El tema muestra una fusión de funk y pop, acompañada de sonidos pegadizos y letras así como de ritmos contagiosos, ofreciendo a sus fans un vistazo a la realidad de la banda: cuatro chicas apasionadas por la música y la alegría que eso trae.

Aprender a Amar - Nathy Peluso

El nuevo single de rap es un adelanto de su segundo álbum 'Grasa', continuación de su álbum 'Calambre'. Esta canción viene acompañada de un vídeo oficial dirigido por Agustín Puente y producido por The Movement / Landia. La canción es una oda al amor propio co-escrita y co-producida por el artista indie alternativo pablopablo. «Es como un mantra que me digo a mí misma y al mundo entero», comparte Nathy.

Pequeños Romances - Bacilos (álbum)

La aclamada banda de música latina, Bacilos, estrena su sexto álbum de estudio titulado Pequeños Romances. El nuevo trabajo consta de 11 temas, entre ellos “Anoche” y “Facho”, los cuales fueron revelados en enero y abril de este año, y el sencillo “Enredadera” como foco del álbum. Esta canción resalta la esencia perfecta de Bacilos como banda. Este nuevo proyecto musical refleja la evolución continua de Bacilos como músicos y compositores, mostrando una madurez artística y una profundidad temática que resuena con una audiencia diversa y apasionada en todo el mundo.

En Esta Nos Fuimos Lejos - Alejo (Álbum)

Alejo, lanza su muy esperado segundo álbum, ‘En Esta Nos Fuimos Lejos’, que representa un importante paso adelante, al permitirle traspasar fronteras y explorar nuevos territorios sonoros. El álbum presenta una amplia gama de canciones, incluidos los ya aclamados sencillos "Noches de Más", "Stories Verdes" y "BIEN:(". Para el álbum colaboró con los destacados productores, Huertas y Báez,Okelo, Botlok y DJ Fermín. Adicionalmente, el artista colaboró en las letras de algunos de los temas con Robi, Kris Floyd, Okelo y Fanta.

Alta Fidelidad - Lagos (álbum)

El innovador dúo Lagos, conformado por Agustín Zubillaga y Luis Jiménez, inician una nueva etapa con “Alta Fidelidad”, su muy esperado segundo álbum de estudio. “Dime Quién” es la carta de presentación de la producción. Escrito por Agustín y Luis, el tema está inspirado por el juego de mesa ¿Adivina Quién? (Guess Who? en inglés) y cuenta una historia en donde surgen preguntas que van descartando una serie de nombres hasta llegar a la persona correcta.

Sayonara - Álvaro Díaz

Sayonara, el segundo álbum de Díaz, es una montaña rusa de emociones, sonidos y letras que atraviesa una ruptura. La estrella del rap urbano incluye colaboraciones con Rauw Alejandro, FEID, Sen Senra, etc. y productores de primer nivel como Manuel Lara, Caleb Calloway y Tainy. Es una obra maestra que lo posicionará como uno de los mejores artistas urbanos latinos a nivel mundial.

Lo Que Mis Ojos Ven - Paula Arenas, Carlos Rivera

Dos increíbles y potentes voces se unen en el tema, una colaboración inigualable entre la cantante colombiana Paula Arenas y el cantautor mexicano. Esta nueva pieza musical narra el apoyo incondicional que los amigos se brindan en los momentos difíciles. Es una canción que busca inspirar y encontrar los valores en el otro, aquellos que a veces se pierden en la oscuridad y los problemas. "Lo Que Mis Ojos Ven" forma parte del cuarto álbum de la aclamada cantante colombiana.

Aguante Inmigrante - Patrick Romantik

El destacado compositor, productor y cantante peruano, vuelve a la escena musical con una cumbia urbana que refleja la migración que viven millones de personas que dejan su país y buscan cumplir sus sueños en otras tierras. 'Aguante Inmigrante' es el primer sencillo que lanzará Patrick Romantick de su próximo disco 'La cumbia del futuro', que es una canción que fusiona magistralmente la cumbia peruana con elementos urbanos y que se muestra fresca, potente, bailable y siempre con un mensaje para crecer y no rendirse ante las adversidades de la vida.

Darumas - Darumas (álbum)

El colectivo musical Darumas, debuta con un proyecto autotitulado, diferente todo lo que ha salido ahora, en el que se destaca el nuevo sencillo y nuevo video “Mago”. El álbum debut de siete canciones, mezcla sonidos provenientes de las diversas raíces musicales y orígenes de las tres integrantes de esta banda femenina: funk latino, pop, y un toque de encanto old-school. La bailable lista de canciones está repleta de temas alegres.

Cuando me veo en tus ojos - Amy Gutiérrez,Master Chris

La Nueva Cepa del reconocido productor Master Chris, en este lanzamiento presenta a Amy Gutiérrez, la aclamada cantante peruana que desde su infancia ha brillado en el mundo de la música. "Cuando Me Veo En Tus Ojos" es una fusión de cumbia divertida, pegajosa y romántica que seguramente cautivará a sus oyentes.



