Uforia #NewMusicPicks: Farina, El Alfa, Becky G, Leonardo Aguilar, Anitta y más estrenan música nueva

Dora - Farina, El Alfa

La estrella urbana Farina, presenta su nuevo videoclip junto a El Alfa. Con el ritmo característico que la ha llevado a convertirse en una de las artistas urbanas más relevantes de esta era, ‘Dora’ es una irresistible invitación a bailar con una contagiosa letra. La participación de El Alfa es otro ingrediente perfecto para llevar el dembow a otro nivel. Para emoción de sus fans, el tema formará parte del próximo esperado disco de Farina. Además, cuenta con un espectacular videoclip en el que vemos a la colombiana hacer de las suyas junto a un grupo de mujeres en un laundry, convirtiéndolo en el escenario de una explosiva, pero húmeda fiesta.

Boomerang - Becky G

El tema ofrece una mezcla única de ritmos tropicales acelerados con un toque de funk que transporta a una atmósfera selvática, prometiendo a los oyentes una experiencia diversa que encarna el sonido característico y la versatilidad artística de Becky G. "Boomerang" es un testimonio de la creatividad de Becky G, que explora nuevas ideas y experimenta con diferentes sonidos, demostrando su habilidad para crear temas innovadores.

Soy Como Quiero Ser - Leonardo Aguilar (álbum)

El aclamado cantautor Leonardo Aguilar lanza su más reciente producción, 'Soy Como Quiero Ser'. El álbum sirve como tributo al legendario Joan Sebastián, mostrando la profunda admiración y respeto que Leonardo tiene al icónico cantautor. Inspirado por el arte atemporal de Joan Sebastián, Leonardo Aguilar se embarcó en un viaje musical para honrar una de sus mayores influencias. Desde su infancia, la música de Joan ha resonado profundamente, una influencia que aún se puede sentir en su propia música, ya que Sebastián fue una inspiración para que el joven cantante escribiera sus propias canciones. Junto con el álbum, Leonardo presenta el focus track, "Maracas", un dueto revitalizado con el aclamado artista mexicoamericano Mario Bautista.

Bota Niña - Bad Gyal, Anitta

Bad Gyal estrena su nuevo video musical “Bota Niña,” parte de su álbum debut, ‘La Joia’, junto a Anitta. En el video, Bad Gyal y Anitta muestran la misma confianza que en su presentación de la 36ª entrega anual de Premio Lo Nuestro que se llevó a cabo el mes pasado. El videoclip es sensualidad, calor, fuerza, y plasma perfectamente la esencia de las dos artistas.

Escapar De Mi - Joaquina

Joaquina, la narradora innata que capta la esencia de la vida cotidiana y de su generación a través de su música, estrena su primer sencillo del año, "Escapar De Mi”. Con una sinceridad conmovedora y una vulnerabilidad palpable, invita a sus oyentes a un viaje de autodescubrimiento a través de esta canción innovadora que redefine los límites del pop latino contemporáneo. "Escapar De Mi” emerge como un testimonio íntimo de los momentos en los que uno se siente atrapado en su propia mente, donde la línea entre la realidad y la ilusión se desdibuja.

Exceso - Los Esquivel, Blessd

"Exceso" es una oda al estilo de vida lleno de fiesta y diversión, donde los artistas comparten versos que capturan la esencia de la juventud y la celebración. Filmado en Medellín, de donde es originario Blesdd, el video musical no solo refleja la fusión musical entre México y Colombia, sino que también presenta el enérgico baile de Eugenio Esquivel, inspirado en el legendario Michael Jackson, lo que ha generado una rápida viralidad en las redes sociales.

Noches de Verano - Esteman y Villana Antillana

Esta colaboración reúne a dos de las figuras más icónicas de la comunidad LGBTTTIQA+ de las últimas décadas. Esta avivada oda al amor veraniego marca el primer lanzamiento de Esteman en 2024 y promete ser otro éxito en su repertorio. La canción es una historia de verano intensa con un cómplice que permite dar rienda suelta a las noches desenfrenadas e interminables, en medio de días calurosos, la noche se convierte en refugio para los espíritus más curiosos. La rapera y cantante puertorriqueña era esencial para inyectarle una fuerza única a la canción.

1, 2, 3 Segundos- Ha*Ash, Adriel Favela

Ha*Ash lanza su primer sencillo para 2024. La canción es una emotiva oda a su herencia mexicana, así como un homenaje a sus raíces y esencia musical. Para su nueva colaboración, Ha*Ash ha dado un giro a su sonido con Adriel Favela, en el que juntos han encontrado la química perfecta que se plasma en una canción que refuta el dicho 'un clavo saca otro clavo'.

Kenia Os – Tortura

El tercer sencillo de su muy esperada producción discográfica, es un vibrante himno pop-disco en el que Kenia se sumerge en un romance sin complejos, transmitiendo una energía contagiosa que invita a los oyentes a unirse a ella en un viaje espontáneo. 'Tortura' es una refrescante mezcla de pop acompañado de guitarras y armonías nostálgicas, con elementos electrónicos que transportan a los oyentes a un día de primavera.

Cobijas Ajenas - Alejandro Fernadez, Alfredo Olivas

Un cover de la canción de Espinoza Paz interpretada por Alejandro Fernández y Alfredo Olivas. “Cobijas Ajenas” es la última canción que saldrá hasta el lanzamiento de su nuevo álbum en mayo, que tiene un mensaje fuerte y doloroso: despidiéndose con rencor de esa persona que no supo amarnos correctamente. La metamorfosis del dolor que emerge hacia la catarsis. El videoclip retrata a alguien caminando por la acera entre lágrimas, gritando y cantando enojadamente a esa persona que los traicionó y los dejó destrozados, ahogados en la tristeza.

Prométeme - Andrés Cepeda

Esta canción hace transición entre su trabajo anterior y un nuevo proyecto que viene. Es un tema que plantea el futuro de una relación, a largo plazo con todas las dificultades y obstáculos que esto representa. El video de ‘Prométeme’, recrea una performance de la canción en una hermosa casa de uno de los barrios más tradicionales de Bogotá, Colombia, donde Andrés Cepeda interactúa con su banda.

Hasta El Último Momento - Yeison Jiménez, Luis Ángel ‘El Flaco’

El artista de música regional colombiana, presenta su canción junto a Luis Ángel 'El Flaco'. Este sencillo muestra el excepcional talento musical de ambos artistas, cuyas voces se unen en perfecta armonía en este poderoso corrido sobre el poder de la gratitud, vivir la vida al máximo y ser rico en experiencias en lugar de dinero. El video musical transporta a los espectadores a la escena de una fiesta en el patio trasero, donde Yeison y Luis entregan su relato con emoción conmovedora y convicción inspiradora en un escenario de madera cruda, rodeado de un equipo de músicos excepcionales.

Fire - Chesca,Cory

La sensación del pop urbano, Chesca, enciende la escena musical con el lanzamiento de su último single, una brillante versión en español del éxito nominado a los Oscar 2023, "The Fire Inside", interpretado por Becky G. La artista, que encabeza las listas de éxitos, muestra su dinámico registro vocal y su innegable carisma en esta electrizante interpretación, añadiendo una nueva dimensión al aclamado tema. La canción "Fire" es una potente colaboración en la que Chesca une fuerzas con Cory, una de las artistas femeninas emergentes más prometedoras de Puerto Rico, con una poderosa voz y un estilo distintivo que fusiona ritmos urbanos latinos y R&B. Estas dos dinámicas artistas, cada una conocido por sus dotes vocales únicas y su magnética presencia en el escenario, ofrecen una interpretación electrizante.

Abril - Reik

Fieles a su costumbre de tomar riesgos y reinventarse, Julio, Jesús y Bibi han creado “Abril”, una inolvidable canción que comulga perfectamente con el pop que los ha posicionado como una de las figuras más grandes de la escena en español. El tema surgió espontáneo de una nota de voz que el trío grabó de forma incidental en un descanso después de una entrevista.

One Love - Estereobeat

Estereobeat, el dúo colombiano conformado por Zafady y Pin, presenta el himno de los paseos por el mundo. Es una apuesta musical fresca, alegre y energética, ideal para disfrutar en un viaje por carretera; además, es una dedicatoria para el amor verdadero, inspirada en uno de los paisajes con mayor biodiversidad de Santa Marta, Colombia: Minca.



