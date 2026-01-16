Descargar App
Uforia Music

Bad Bunny regala su icónica cadena a Arcángel en la celebración de sus 20 años de carrera musical

En una noche para el recuerdo, Arcángel celebró dos décadas dentro de la música urbana acompañado de amigos, colegas y figuras destacadas del género.

Univision picture
Por:Univision
La gala, que conmemoró sus 20 años de trayectoria, se convirtió en un verdadero homenaje a su legado artístico y el impacto que ha tenido en la escena latina.

Pero sin duda, uno de los momentos más emotivos fue cuando Bad Bunny sorprendió al “La Maravilla” al entregarle una de sus posesiones más simbólicas: la cadena de diamantes con forma de bota que él mismo usó durante la era de su álbum Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana. La pieza, que representa mucho más que un accesorio, llevaba un mensaje personalizado escrito a mano en la suela: “Austin, gracias”.

El gesto, inesperado no solo simboliza el respeto y la admiración entre colegas, sino que también destaca la influencia que Arcángel ha tenido en generaciones de artistas urbanos desde sus inicios. Bad Bunny calificó a Arcángel como “el artista más importante del género urbano”, resaltando su impacto musical y su legado.

Una carrera reflejada en música y homenaje

La celebración no solo giró en torno al regalo de Bad Bunny. La gala fue también el escenario perfecto para que Arcángel presentara oficialmente el lanzamiento de su nuevo proyecto discográfico: La 8va Maravilla.

Este álbum se perfila como una pieza introspectiva que celebra su trayectoria y evolución dentro del género urbano. Lejos de reinventar estilos, el disco combina elementos de reggaetón clásico y trap con un enfoque más reflexivo y maduro. En él, Arcángel explora temas como el éxito, los errores, la lealtad y las lecciones aprendidas en 20 años de carrera.

Además, La 8va Maravilla cuenta con colaboraciones de primer nivel con artistas como Ricky Martin, Daddy Yankee, Sech y Beéle, y también con la participación especial de su hijo Austin San, lo que refuerza el carácter generacional de este proyecto.

