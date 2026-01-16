Uforia Music Las canciones que cumplen 20 años en 2026: los himnos latinos que marcaron una generación RBD, Shakira, Maná, Julieta Venegas, Belanova, Cerati y más. Revive los éxitos que definieron el pop y rock latino de los 2000.

“Ser o Parecer” — RBD

Lanzada como el primer sencillo del álbum Celestial el 18 de septiembre de 2006, esta canción marcó una etapa en la carrera de RBD alejándose del sonido ligado a la telenovela Rebelde y consolidándolos internacionalmente. El tema alcanzó el #1 en Billboard Hot Latin Songs, entró en el Billboard Hot 100 y fue uno de los hits más sonados en radios de toda América Latina. Su videoclip, filmado en São Paulo, destacó por el uso de efectos visuales poco comunes en videos latinos de la época, y el tema sigue siendo un símbolo del pop latino de mediados de los 2000.

“Me Voy” — Julieta Venegas

Publicado el 28 de marzo de 2006 como el primer sencillo de Limón y Sal, “Me Voy” fue un fenómeno global que impulsó aún más a Julieta Venegas como una de las voces más originales del pop en español. La canción dominó las listas en México durante 12 semanas consecutivas, alcanzó el #1 en España, Argentina e Italia, y fue top 10 en Billboard Latin Songs en EE. UU. Su sencillo tuvo varias nominaciones en Grammy Latinos y su video fue ampliamente difundido.

“Atrévete-te-te” — Calle 13

Aunque lanzada como sencillo en 2005/2006, esta canción de Calle 13 (del álbum Calle 13) se convirtió en un himno urbano y uno de los hits más reconocibles de la década. Mezclando reggaetón con ritmos caribeños y letras provocadoras, el sencillo ganó el Latin Grammy a Mejor Video Musical Versión Corta y fue incluido en bandas sonoras de videojuegos como Grand Theft Auto IV. Es una de las canciones que definieron el estilo único del dúo puertorriqueño.

“Hips Don’t Lie” — Shakira

Aunque esta canción de Shakira con Wyclef Jean fue lanzada un año antes (2005), 2006 fue el momento en que siguió dominando las radios y charts internacionales. Fue #1 en más de 20 países y se convirtió en una de las canciones pop más vendidas de la década, consolidando a Shakira como superestrella global y dejando una huella imborrable en el crossover del pop latino al mercado anglo.

“Ni Freud ni tu Mamá” — Belinda

Del álbum Utopía de Belinda, esta canción fue uno de los primeros grandes éxitos de la cantante mexicana, fusionando pop con elementos electrónicos. Se mantuvo en rotación constante en emisoras y canales de música en MTV Latino, siendo un referente de la escena pop rock juvenil de mediados de los 2000.

“Labios Compartidos” — Maná

Este sencillo del exitoso álbum Amar es Combatir (2006) fue otro de los himnos del rock en español. Alcanzó el #1 en Billboard Latin Songs, ganó premios y se posicionó como una de las baladas rock más populares del año, consolidando aún más a Maná como un referente del rock latino.

“Me Muero” — La Quinta Estación

También lanzada en 2006, esta canción de pop rock fue uno de los éxitos más importantes de La Quinta Estación en España y América Latina. Con un estilo emotivo y una enorme aceptación en radio y ventas, se convirtió en un clásico del repertorio del grupo.

“Rosa Pastel” — Belanova

Del álbum Dulce Beat, este hit fue uno de los temas que ayudó a Belanova a consolidarse como una de las bandas electrónicas pop más influyentes de México en los 2000s, con gran presencia en radio y en el gusto del público juvenil.

“Crimen” — Gustavo Cerati