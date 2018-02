Lo que se sabe hasta ahora del tiroteo en Parkland que dejó 17 muertos

Nikolas Cruz, el autor de la masacre de Parkland, fue acusado de 17 cargos de asesinato. Un juez decretó prisión sin fianza.

El FBI recibió al menos una pista el pasado año alertando sobre un mensaje amenazador firmado por alguien con el mismo nombre que el atacante de la escuela

El presidente Trump lamentó la masacre, pero evitó nombrar el problema de las armas

Aún hay 14 heridos internados en hospitales, cuatro en estado crítico. Ocho ya fueron dados de alta.

Un día después del tiroteo que dejó 17 muertos en una escuela en el sureste de Florida, aún las autoridades siguen investigando los motivos que llevaron a Nikolas Cruz entrar con una AR-15 y disparar contra los alumnos y profesores del centro escolar al que él mismo asistió.



El FBI reconoció este jueves en rueda de prensa que el pasado año recibieron una pista de que una persona, con el mismo nombre que el pistolero de la masacre, había dejado un mensaje amenazante en YouTube. "Voy a ser un pistolero de escuela profesional”, escribió. Sin embargo, la agencia no pudo identificar al autor.

El joven, que fue acusado en la mañana de 17 cargos de asesinato premeditado y al que el juez decretó prisión sin fianza tras su primera aparición ante una corte, ha sido descrito por sus excompañeros como una persona obsesionada con las armas. La que utilizó para la masacre fue adquirida de manera legal el pasado año. Los investigadores están analizando sus redes sociales donde, aparentemente, aparecía haciendo gala de sus armas, para poder reconstruir el rompecabezas que permitan entender qué le llevó a ser el autor del tercer tiroteo con más muertos en un centro de estudios en Estados Unidos.

Pese a que las autoridades no lo han confirmado, el líder de un grupo supremacista indicó que Cruz formaba parte de su organización.

El presidente Donald Trump realizó su primera aparición en público para hablar de esta nueva tragedia. En una breve intervención, el mandatario mostró sus condolencias a las familias y lamentó lo sucedido, pero evitó hablar del problema de las armas en el país.



El tiroteo comenzó en la Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland pasadas las 2:00 pm hora local del miércoles, poco antes de que acabara la jornada escolar. Según el testimonio de algunos estudiantes, Cruz salió de la escuela entre ellos, como si formara parte del centro escolar.

Michael Leonard, el oficial de policía que lo detuvo aproximadamente una hora más tarde, relató que lo entontró andando en la acera en una zona residencial en Coral Springs. Al verlo, identificó su ropa por las indicaciones que habían dado sus compañeros y fue hacia él, hasta detenerlo "sin problemas". Antes de ser trasladado a la cárcel fue llevado a un hospital cercano.

El sheriff del condado de Broward, Scott Israel, confirmó poco después del incidente que Cruz fue alumno de la escuela y que había sido expulsado por mala conducta. Dijo que habían analizado sus publicaciones en redes sociales antes del tiroteo y que lo que encontraron era "perturbador".

El ataque

Cruz llegó a la escuela este miércoles con una máscara de gas y granadas de humo. De inmediato activó la alarma de incendios para que los niños salieran de las aulas, dijo el senador por Florida Bill Nelson a la cadena CNN.

El alguacil aseguró que Cruz llevaba consigo al menos un arma semiautomática tipo AR-15.



"Es una situación terrible. Es un día horrible para nosotros", indicó a su vez el superintendente de escuelas del condado, Robert Runcie.

"Es catastrófico. No tenemos palabras", dijo el alguacil. En una rueda de prensa este miércoles por la noche confirmó que entre los fallecidos está un entrenador de fútbol de la escuela.

Al ser evacuados, los alumnos fueron enviados a un Hotel Marriot a milla y media de la secundaria. Allí son interrogados por agentes del FBI para tener una imagen exacta de lo que ocurrió y cómo se desarrollaron los hechos.

Las escenas fueron muy emotivas en el momento en que los jóvenes estudiantes se reencuentran con sus padres fuera del hotel.



En la escuela, situada aproximadamente a 45 millas (72 km) de Miami y en un vecindario de baja incidencia delictiva, hay inscritos más de 3,200 alumnos. Imágenes de televisión del lugar del incidente mostraron a grupos de estudiantes evacuando en fila, algunos de ellos corriendo, y con las manos en alto.

"Había muchos niños sangrando"

Una joven llamada Isabela declaró a Univision 23 que estaban en la clase de inglés cuando se escucharon los primeros disparos. "Yo no sabía qué estaba pasando, estaba en shock, todo pasó muy rápido", dijo. De inmediato la maestra les pidió esconderse y mantenerse en silencio. "Yo escuché que estaban tratando de abrir la puerta, pero afortunadamente estaba cerrada con llave porque esa es una de las normas del colegio", agregó. Dentro de la escuela, explicó, había personas corriendo, que gritaban, y otros que estaban heridos: "Había muchos niños sangrando y muy asustados".



Pero en otro salón no corrieron con la misma suerte. Una amiga le contó a Isabela que la puerta de su salón estaba abierta y el profesor recibió un disparo en el pecho.

Otra estudiante de 16 años, Olivia Prochilo, contó que durante la mañana habían tenido un simulacro de incendio y que estaban a punto de salir del colegio cuando las alarmas comenzaron a sonar nuevamente. Las maestras intentaron calmarlos, pero no sabían exactamente qué pasaba: "Los profesores estaban muy confundidos, no sabían qué estaba pasando (...) nadie imaginaba que se trataba de un tiroteo en la escuela (...) "No puedes imaginar que vas a tu escuela el día de San Valentín y va a pasar esto".

Prochilo dice que cuando ella y sus amigos conocieron la identidad del atacante no se extrañaron: Nikolas Cruz había roto el cristal del vehículo de una amiga de ella.



Mientras ocurría el tiroteo muchos, escondidos, comenzaron a llamar a sus familiares para decirles dónde se encontraban escondidos y cómo estaban.

Una estudiante de 17 años escribió a las 2:30 pm en un mensaje de texto a sus padres que escuchó "disparos en el campus de la escuela (...) Estoy en el auditorio y las puertas están cerradas".

Otro joven que esperaba fuera del recinto contó a la televisora MSNBC que también supo de su hermana por mensajes de texto. "He estado en contacto con mi hermana (...) Ella respondió el teléfono en shock y me dijo que había visto gente herida".

Según Gun Violence Archive, ya ha habido 29 tiroteos masivos en Estados Unidos en las seis semanas de 2018, de los cuales 18 han sido en centros escolares. Desde 2013, se han reportado unos 290 tiroteos en escuelas estadounidenses, según el conteo de Every Town Research.



