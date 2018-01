La gripe ocasiona el cierre de todas las escuelas de un condado de Florida

Todas las escuelas del condado de Gulf al norte de Florida, cerraron el viernes luego de que aproximadamente 20% de los estudiantes de primaria y secundaria se reportaran enfermos esta semana, como consecuencia de un brote de gripe.

No sólo los alumnos, muchos maestros y conductores de autobuses en ese condado tampoco se presentaron a trabajar esta última semana porque estaban enfermos, según lo reportó el periódico local Port St. Joe Star.

El superintendente de las escuelas del distrito del Gulf, Jim Norton, consultó con funcionarios de salud y luego tomó la decisión de cerrar las escuelas del distrito el viernes para que cada instalación pueda someterse a una limpieza profunda.

"La actividad de la gripe continúa en aumento y estamos experimentando un impacto significativo de casos similares a la influenza en nuestro sistema escolar", dijeron las autoridades escolares del condado en un tweet.



