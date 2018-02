Despiden a maestra de escuela católica de Miami tras publicar fotos de su boda con otra mujer

Una docena de padres de estudiantes de la clase de Jocelyn Morffi se reunieron el viernes por la mañana afuera de la escuela para protestar por su despido. La elogiaron como "una gran maestra" y dijeron que estaban al tanto de su orientación sexual y que eso no cambiaba nada.

Padres denunciaron este viernes que una maestra de primer grado en Miami fue despedida luego de que publicara imágenes en las redes sociales fotos de su matrimonio con su pareja, que es otra mujer.

Jocelyn Morffi, una maestra que llevaba siete años trabajando en Saints Peter and Paul Catholic School, fue despedida abruptamente el jueves por la directora de la escuela, Carlota E. Morales, quien envió una carta a los padres para notificarles su decisión, que calificó como "difícil y necesaria".

"La señora Jocelyn Morffi no enseñará más en nuestra escuela. Sepan que la educación de sus hijos es nuestra principal preocupación y la rutina de ellos no se verá afectada, ya que el remplazo de la señora Morffi se anunciará muy pronto", reza la circular enviada a los padres.

Una docena de padres de estudiantes de la clase de Morffi se reunieron el viernes por la mañana afuera de la escuela para protestar por su despido. La elogiaron como "una gran maestra" y dijeron que estaban al tanto de su orientación sexual y que eso no cambiaba nada.

"Estamos aquí tratando de que ella pueda regresar y culmine su labor tan bien como siempre lo ha hecho", declaró Adriana Artigas, madre de la escuela.

Independientemente de las opiniones religiosas, el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en Estados Unidos desde julio de 2015. Acciones como la ocurrida con Morffi demuestran que a pesar de los avances en términos legislativos, la discriminación en contra de la comunidad LGBT continúa.



publicidad

Quienes la conocen, la defienden

La abuela de un alumno de Morffi que prefirió no decir su nombre, declaró que no está de acuerdo con la decisión de la escuela. "Una de las cosas que más me conmovía de ella eran sus obras de caridad hacia los más necesitados. Como iglesia deberíamos darle oportunidades a todas las personas sin discriminación", dijo a Univision 23.

"Lo que ella hace en casa no es de nuestra incumbencia", dijo Ricardo Oviedo, cuya hija de 7 años estaba en la clase de Morffi. Según él, la profesora no solamente era buena en su trabajo como docente. "Aparte de ser una buena maestra, es una persona muy activa en la comunidad ayudando a las personas que no tienen casa", declaró.

La Arquidiócesis de Miami dijo a Univision que apoya la decisión de la escuela. "Existen políticas y reglamentos en las escuelas católicas donde los parámetros de la iglesia deben respetarse", dijo la institución.

Por su parte, Morffi contó lo que sucedió a través de su cuenta de Instagram. "Esta semana me casé con el amor de mi vida, y lamentablemente, como resultado me echaron de mi trabajo", escribió y al pie del texto colocó: "Culpable de amor".

Varios padres dijeron que se habían reunido individualmente con el director y un sacerdote no identificado para hablar sobre el despido de la maestra, pero dijeron que no habían recibido una explicación satisfactoria.



La arquidiócesis de Miami dijo que el próximo lunes se incorporará la sustituta de Morffi.