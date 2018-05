Una empresa criminal tras las rejas

Por encima de la MS-13

También se sujetaron a sus normas: pagar 'impuestos' o una porción de sus ganancias ilícitas, no invadir el territorio de otras bandas, no robar a sus cómplices, no realizar tiroteos desde autos, no cooperar con las autoridades, no hacer acuerdos con afroamericanos y no hablar con la prensa.