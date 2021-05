“Bienvenidos” de cualquier país: funcionarios en California abren la puerta al turismo de vacunas

“La verdad es que en Colombia está superatrasada la vacunación. No estamos ni en el 10% y tampoco soy elegible. Entonces vine, aproveché y me vacuné aquí”, señala Raushc, quien viajó desde Colombia hasta el Área de la Bahía para inmunizarse.

“Bienvenidos a California”

“¿Estamos esperando que millones de personas de Centroamérica, Sudamérica o Europa lleguen a vacunarse aquí? Probablemente no, pero tampoco les vamos a decir que no los podemos vacunar”, indicó Canepa.

“Me pidieron el pasaporte y no mucho más que eso. Me preguntaron la edad, me hicieron llenar un formulario y me dieron la cita. Todo perfecto, todo rápido, todo organizado”, cuenta Jorge sobre su experiencia cuando recibió la vacuna.