Adolescentes mayores de 12 años podrían vacunarse sin permiso de sus papás: esto dice el Senador Scott Wiener

“Quiero decir también que, por supuesto, queremos que los adolescentes hablen con sus papás sobre la salud y sobre las vacunas, la gran mayoría de adolescentes va a hablar con sus papás sobre estos asuntos, pero lamentablemente hay algunos adolescentes que no pueden hablar con sus papás por cualquier razón: porque tienen un desacuerdo muy fuerte o hay un descuido en la familia y los papás no están atendiendo la salud de sus niños o los papás no tienen la habilidad o el tiempo para acompañarles a sus niños a ser vacunados”, dijo Wiener en entrevista.