Escándalo de turismo de vacunas en Texas salpica al Consulado de México en San Antonio

Por su parte, el secretario de relaciones exteriores en México, Marcelo Ebrard, aseguró que "el consulado no ha hecho ninguna gestión para la vacunación, ni de ella ni de nadie. De hecho, no tienen autorización" . No obstante, se dio luz verde a la investigación.

Representantes de Texas se muestran molestos por el "turismo de vacunas"

"Me parece un mal. No me importa de donde sean, que no vengan porque conocen a alguien. No es correcto abusar", indicó Menéndez.