Roban a restaurantero hispano que ofrece comida a los desamparados afectados por el coronavirus

Rodolfo De Anda, pequeño empresario, cuenta que iba camino a su restaurante cuando recibió la llamada de su cocinero y sintió que algo no estaba bien.

“Me preguntó si venía más temprano (...) y me dijo 'creo que alguien trato de entrar'. Miró las cámaras y sí, entraron a mi restaurante“, dijo De Anda en entrevista.

Las cámaras de seguridad muestran a dos sospechosos intentando abrir la puerta del establecimiento. El atraco ocurrió el pasado domingo 19 de abril a eso de las 3:00 am. Los sujetos ingresaron al restaurante y se llevaron unas bocinas y un amplificador.

“Pues me da mucho coraje, pero mucha gente solo quiere comida. Necesitan el dinero ahorita“, cuenta De Anda.

“Tengo un amigo que es el dueño de Continental y pusieron las tablas para que no entren. También en Little Joe's. Se está poniendo muy fuerte ahorita“, advierte Rudy. Además, lanza un llamado para que otros comerciantes pongan atención, pues ha quedado claro que los criminales no respetan la orden de confinamiento en casa.