Experto aclara si puedes recibir el estímulo de $600 en California junto al tercer cheque federal de $1,400

"Un pago no tiene nada que ver con el otro. Puede recibir los pagos de Cal EITC o el EITC federal si califica o es elegible, y también el crédito de los niños y todos los cheques de estímulo. Es muy importante saber que esos no afectan la carga pública”, explicó Max Moy-Borgen, gerente del programa de ingresos de la organización United Way en California.