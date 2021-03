Cómo recibir más de $4,000 en California con el cheque de estímulo estatal y el crédito Cal EITC

El mensaje de los expertos es que, si tú o tu familia son elegibles para recibir estímulos económicos o créditos tributarios estatales, no tienes por qué preocuparte, pues esos pagos llegarán a tu bolsillo y no te descalifican de recibir algún estímulo federal. Sin embargo, en algunos casos es necesario presentar la declaración de impuestos para poder recibirlos.

"Un pago no tiene nada que ver con el otro. Puede recibir los pagos de Cal EITC o el EITC federal si califica o es elegible, y también el crédito de los niños y todos los cheques de estímulo. Es muy importante saber que esos no afectan la carga pública”, explicó Max Moy-Borgen, gerente del programa de ingresos de la organización United Way en California.