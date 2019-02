¿Puede una megatormenta 'ARk' causar epidemias y la extinción de especies? Los científicos creen que es posible

Estas son las conclusiones a las que llegaron los más de 100 especialistas que participaron en la elaboración del Proyecto de Demostración de Emergencias Múltiples del Servicio Geológico Nacional (USGS, por sus siglas en inglés). Este grupo de científicos, ingenieros y expertos en políticas públicas, también determinó que los daños que 'ARk' dejará a su paso por California serán tres veces mayores a los que podría causar el megaterremoto conocido como 'The Big One', algo que en términos económicos se traduciría en pérdidas que ascenderían a $725,000 millones para el estado.

Un cóctel de químicos

Semanas o meses sin servicios

¿Estamos preparados?

Al día de hoy han pasado poco más de 157 años desde que un diluvio como 'ARk' devastó en su totalidad al estado de California, al grado de dejarlo en la bancarrota. Al igual que el megaterremoto llamado 'The Big One', los científicos aseguran que estamos acercándonos al umbral para que el nuevo diluvio, o 'The Other Big One', deje caer su furia sobre el estado dorado.