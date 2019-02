“ARk”, la mega-tormenta que podría dejar a California bajo el agua

El escenario es apocalíptico. Una tormenta tan inmensa que causaría una devastación en California tres veces más grande que las proyecciones de daños hechas para el mega-terremoto conocido como “ the big one ”, que aún está por golpear al estado dorado.

Los científicos lo llaman la “Tormenta ARk”, acrónimo de Atmospheric River 1000, pero de manera coloquial también se le conoce como “ the other big one”, en referencia al hipotético mega-sismo de una magnitud superior a 8.0 en la escala Ritcher que se espera sacuda a todas las ciudades a lo largo y ancho de la falla de San Andrés.