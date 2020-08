Juez ordena frenar el traslado de inmigrantes a uno de los centros de detención de ICE en California

Recientemente, un juez federal en San Francisco determinó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) evitó realizar pruebas masivas de coronavirus a la población detenida en Mesa Verde, no por la escasez de suministros médicos, sino por temor a que los resultados positivos requieran implementar medidas de seguridad que aparentemente no valían la pena.

“Tal vez no me vuelvan a ver”

“Mi mayor temor es no salir de este lugar. Uno se pone a pensar en la familia afuera, que tal vez no me vuelvan a ver. Mesa Verde no está preparado para algo así, yo lo miré con mis propios ojos”, cuenta Israel en una llamada telefónica con Noticias Univision 14 desde el centro de detención en la ciudad de Bakersfield.