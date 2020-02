Inquilinos en huelga se niegan a pagar la renta hasta que los dueños les vendan la propiedad

OAKLAND, California. – Un grupo de inquilinos en uno de los barrios hispanos de Oakland decidió tomar medidas drásticas para hacerle frente a los aumentos desproporcionados de renta que ellos consideran injustos: no pagar el alquiler por cuatro meses.

“No me han cambiado la alfombra. He vivido aquí por 11 años”, comentó María Montes de Oca, una de las residentes que desde hace cuatro meses no ha pagado su alquiler. Junto a ella, otros seis inquilinos que participan en esta huelga se quejan de que la renta continúa aumentando pese a que los departamentos se encuentran en condiciones cada vez más deplorables.