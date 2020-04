Guía paso a paso para navegar el sitio web del IRS y revisar el estatus de tu cheque por coronavirus

En esa misma página del IRS podrás actualizar tu información personal si es que no hiciste tu declaración de impuestos en el 2018 o en el 2019. Aquellos que tuvieron ingresos de $12,200 anuales o menos en el 2019 y no están requeridos por el gobierno para declarar impuestos deberán utilizar esta herramienta.

Sin embargo, quienes ganaron más y optaron por no presentar su declaración ante el gobierno federal, podrían recibir penalizaciones. A continuación, te guiamos punto por punto y de manera muy clara para que revises el estatus de tu cheque o depósito:

¿Qué debe esperar?

La semana pasada, el IRS puso en marcha otra herramienta que busca acelerar el envío del 'cheque' a las personas con ingresos bajos que no requerían declarar ingresos. Puedes usarla si tus ingresos no superaron los $12,200 el año pasado ($24,400 las parejas casadas) y no eres aún beneficiario del Seguro Social. En esta nota explicamos cómo funciona esta herramienta.