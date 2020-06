Empleado del BART en un puesto que requiere interacción con usuarios resulta positivo por coronavirus

Solo aquellos como Francisco Loza, que nunca dejaron de trabajar, lo siguen tomando todos los días. Y aunque él procura respetar las reglas de distanciamiento social, cuenta que hay días que se siente seguro, especialmente cuando está alrededor de pasajeros que no traen su tapabocas.

“Es que mucha gente no lo usa, pero sí deberían de respetar la ley. Esta persona no lo usa y muchos no lo traen puesto, lo traen abajo”, señala.