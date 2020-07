"Trump tiene que ser fumigado": Nancy Pelosi sobre las dudas del presidente sobre si aceptará el resultado de la elección

Luego de que el presidente Donald Trump evadió una pregunta sobre si aceptaría los resultados de las elecciones de noviembre, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aseguró que el presidente será “fumigado” de la Casa Blanca si se niega a irse después de las elecciones presidenciales

Pelosi, quien representa al Distrito 12 de California, considera que está claro que el presidente republicano que tendrá que desalojar la Casa Blanca si pierde el 3 de noviembre.

“Hay un proceso. No tiene nada que ver si cierto ocupante de la Casa Blanca no tiene ganas de mudarse y tiene que ser fumigado, porque la presidencia es la presidencia”, dijo Pelosi en una entrevista con la cadena MSNBC.

“Ya sea que él lo sepa o no, se irá. El hecho de que no quiera mudarse de la Casa Blanca no significa que no tendremos una ceremonia de inauguración para inaugurar un presidente de Estados Unidos debidamente elegido”, dijo Pelosi.

Las dudas de Trump

Trump fue entrevistado en Fox News Sunday y se le preguntó si “podría no aceptar” los resultados de las elecciones de noviembre.

Ante ello, Trump no dio una respuesta directa.

“No, tengo que ver. Mira, tengo que ver. No, no voy a decir simplemente ‘sí’. No voy a decir ‘no’”, dijo Trump.

Tras esta declaración Pelosi sugirió que Trump podría negarse a irse.

“Esto podría interesarles porque les digo, ‘esto nunca va a suceder, Dios mediante, nunca lo hará’”, dijo ante la prensa.

¿Hay motivos para preocuparse?

Trump ha arreciado sus ataques contra el voto por correo que muchos promocionan como una alternativa más segura al voto físico en medio de la pandemia del coronavirus.

Trump ha politizado este sistema de votación, afirmando que si se sigue este mecanismo, jamás podría haber otro presidente republicano en Estados Unidos.

Sin embargo, CNN indicó que este mensaje está afectando las intenciones de voto de los propios republicanos, puesto que muchos de sus simpatizantes están considerando no votar si no pueden hacerlo en persona, para no tener que usar el voto por correo tan repudiado por el presidente.

Buscan que Trump cambie el mensaje

Algunos republicanos influyentes están instando a altos funcionarios de la campaña de Trump a presionar al presidente para que cambie sus mensajes y acepte la votación por correo.

Le han advertido que el partido podría perder el control del Congreso y la Casa Blanca si no cambia su mensaje.

Trump busca la reelección en noviembre contra el virtual candidato demócrata Joe Biden y enfrenta una caída en los índices de aprobación mientras el país continúa lidiando con la pandemia de coronavirus y una economía paralizada.

Te puede interesar en Destino 2020: