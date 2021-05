Sin mascarillas, distanciamiento social ni límites de capacidad: así lucirá California después del 15 de junio

Al aire libre, se les considerará eventos masivos a aquellos con una asistencia por encima de las 10,000 personas, entre estos algunos festivales de música, desfiles y eventos deportivos. Sin embargo, las autoridades de salud estatales solo les recomendarán a los organizadores verificar el estatus de vacunación o prueba negativa de covid-19 de los asistentes, más no será un mandato.

En esos casos, la guía determina que a las personas que no estén vacunadas se les deberá pedir que usen mascarilla en todo momento.

No más mascarillas

Por ahora, California seguirá requiriendo el uso obligatorio de mascarillas en lugares cerrados cuando las personas están fuera de sus hogares, incluidos los sistemas de transporte público y escuelas, sin excepciones. En espacios abiertos no es necesario llevarlas, a menos que se trate de un evento masivo, o si alguien no vacunado no puede mantener una distancia social de por lo menos seis pies con otras personas.